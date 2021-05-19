Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Kupası'nda şampiyon Juventus
Giriş Tarihi: 20.5.2021 00:40

Kupası'nda şampiyon

AA
İtalya Kupası'nda şampiyon Juventus

Kupası'nda ile karşılaşan , rakibini 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Final mücadelesini 4 bin 300 futbolsever tribünden izledi.

Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Juventus ve Atalanta karşılaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bütün sezon maçlarının seyircisiz oynandığı İtalya'da bu final maçını 4 bin 300 futbolsever, tribünlerden izledi.

Maçın 31. dakikasında Juventus, İsveçli futbolcusu Dejan Kulusevski'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

41. dakikada Atalanta'da Ruslan Malinovskiy skoru eşitleyen golü attı: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda, Federico Chiesa 73. dakikada siyah-beyazlıları maçta yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

Bu arada, Atalanta'da 77. dakikada oyundaki yerini Berat Djimsiti'ye bırakan Rafael Toloi, yedek kulübesinde hakemi protesto ettiği için kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Atalanta, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı.

Juventus, Atalanta'yı 2-1 yenerek, İtalya Kupası'nı kazandı.

Juventuslu oyuncular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.

Bu sonuçla, 2 sezon aradan sonra yeniden kupayı kazanma başarısı gösteren Juventus, müzesindeki İtalya Kupası sayısını da 14'e çıkardı.

Bu arada Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, forma giymedi. Juventus'un kupayı kazanmasıyla Demiral, siyah-beyazlı takımla kazandığı kupalara, 2019-2020 lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferinden sonra İtalya Kupası'nı da ekledi.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo da teknik direktör olarak görev aldığı ilk sezonunda, İtalya Süper Kupası'ndan sonra İtalya Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi.

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını açıklayan ve siyah-beyazlı takımla son kez bir final maçına çıkan emektar kaleci Gianluigi Buffon da kariyerinde 6. kez İtalya Kupası zaferi yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bitcoin depremi! Kripto paralar Elon Musk'ın ardından Çin haberiyle çakıldı
19 Mayıs’ta yasak var mı? 19 Mayıs 2021 bugün sokağa çıkma yasağı var mı, resmi tatil mi olacak?
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı için 2 kritik veri kaldı! SSK-BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika: Galatasaray'da Taylan Antalyalı gerçeği ortaya çıktı! Meğer yönetim...
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'dan acı haber!
MEB'den Meşale Bende 19 Mayıs sertifikası sürprizi! Meb.gov.tr "Meşale Bende" başvurusu nasıl yapılır? İşte 19 Mayıs'a özel etkinlik!
Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Galatasaray açık ara zirvede...
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Kupası'nda şampiyon Juventus
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA