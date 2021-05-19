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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Kıran kırana

Kıran kırana

, ve Salih Uçan’ı transfer edebilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor

Ligin sona ermesiyle birlikte serbest kalan Salih Uçan, dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Sezonu Alanyaspor'da geçiren ve başarılı bir performans sergileyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede. Üç kulüp de Salih'te ısrarcı olurken, yıldız futbolcunun yakın olduğu takım ise siyah-beyazlılar. Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Uçan'a bordo mavili takım çok cazip bir teklifte bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
G.Saray-Beşiktaş rekabetinde ise Kartal önde. Salih'in, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Beşiktaş'ı tercih ettiği bildirildi. 3 Mayıs'taki Kasımpaşa maçında elmacık kemiği kırılan Salih, sakatlığını atlattığını ve iyi durumda olduğunu açıklamıştı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Kimse kaçırmak istemez
Salih Uçan da Ozan Tufan gibi sallanan kariyerini Alanyaspor forması altında raya sokan çok önemli bir yetenek. Futboluyla bu sezon benim gözümde Süper Lig'in en iyi ilk 11'ine kesinlikle girecek bir isim. Alanyaspor'dan Bakasetas'ın ayrılığı sonrası rakip kaleye daha yakın oynadı. Beşiktaş'ta Josef ve Atiba'nın yanında 3. adam her zaman bir soru işareti taşıdı. Salih hem bu mevkiye hem de 8 numara oynama özelliği ile Atiba'nın yerine düşünülebilecek en doğru tercih. Pandemi döneminde 27 yaşında bonservisi elinde bir Türk futbolcuyu böyle bir performansın ardından kimse kaçırmak istemez.

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