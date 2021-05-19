Kıran kırana

Ligin sona ermesiyle birlikte serbest kalan Salih Uçan, dev kulüpleri peşinden koşturuyor. Sezonu Alanyaspor'da geçiren ve başarılı bir performans sergileyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede. Üç kulüp de Salih'te ısrarcı olurken, yıldız futbolcunun yakın olduğu takım ise siyah-beyazlılar.G.Saray-Beşiktaş rekabetinde ise Kartal önde. Salih'in, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Beşiktaş'ı tercih ettiği bildirildi.BİR GÖRÜŞKimse kaçırmak istemezUçan da Ozan Tufan gibi sallanan kariyerini Alanyaspor forması altında raya sokan çok önemli bir yetenek. Futboluyla bu sezon benim gözümde Süper Lig'in en iyi ilk 11'ine kesinlikle girecek bir isim. Alanyaspor'dan Bakasetas'ın ayrılığı sonrası rakip kaleye daha yakın oynadı.Salih hem bu mevkiye hem de 8 numara oynama özelliği ile Atiba'nın yerine düşünülebilecek en doğru tercih.