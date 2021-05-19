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Giriş Tarihi: 19.5.2021 13:46 Son Güncelleme: 19.5.2021 13:46

ve 'la 19 Mayıs'ı kutladı!

AA
La Liga Enes Ünal ve Emre Mor'la 19 Mayıs'ı kutladı!

İspanya 'da 'de forma giyen ve 'da kariyerini sürdüren 'un video mesajlarıyla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

LaLiga'dan paylaşılan videoda Enes Ünal, "Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız. Genç sporcularımızın pes etmeden çalışmalarını sürdürmelerini ve rüyalarının peşinde koşmalarını dileriz. Bu sadece futbol değil, bu LaLiga." ifadelerini kullandı.

Emre Mor ise, "Futbol oynarken mutluyum çünkü dış dünyadan gelebilecek sorunları böylelikle unutabiliyorum. Ve futbola küçüklüğümden beri aşığım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

LaLiga, Türk oyuncuların videolu mesajlarını sosyal medya hesaplarından, "19 Mayıs'ın kutlu olsun Türkiye!" başlığıyla paylaştı.

Ayrıca, 19 Mayıs için ligde oynayan genç oyuncuların yer aldığı bir görsel çalışma da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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La Liga Enes Ünal ve Emre Mor'la 19 Mayıs'ı kutladı!
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