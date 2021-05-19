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Giriş Tarihi: 19.5.2021 11:42 Son Güncelleme: 19.5.2021 11:46

Mahkemeden 'ın talebine ret!

MEHMET ÖZCAN
Mahkemeden Burak Elmas'ın talebine ret!

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, başkan adaylarından 'ın 'nün genel kurul kararının iptaline ihtiyati tedbir koyulması talebini reddetti.

Galatasaray Yönetim Kurulu geçen hafta 29 Mayıs'taki seçimi iptal ettiğini açıklamıştı. Başkan adaylarından Burak Elmas da Galatasaray Yönetimi'ne dava açmış ve Genel Kurul kararının iptaline tedbir koyulmasını talep etmişti.

İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ara karar verildi. Davacı Elmas'ın davalı Galatasaray Spor Kulübe Derneği'ne yönelik dilekçesinde yazan ihtiyati tedbir talebi reddedildi. Bu karar iki tarafa da tebliğ edildi.

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Mahkemeden Burak Elmas'ın talebine ret!
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