Muhammed Gümüşkaya: Emre Belözoğlu'yla çalışmak isterim

"EMRE BELÖZOĞLU ÇALIŞMAK İSTERİM"

Genç futbolcu, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisi için özel bir isim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Emre Ağabey'in futbolcu olarak son senesinde, ben de Fenerbahçe A Takımı'ndaydım. O seneyi dolu dolu geçirdim, bunun için çok mutluyum. Çünkü çok fazla şey öğrendim. Emre Ağabey çok büyük bir karakter. Hırsı ve isteme arzusu bana çok şey kattı. Bunda dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'de onunla top oynayıp aynı sahaya çıktığım için çok mutluyum. Topu alışından tutun, pas verişine kadar bize her şeyi öğretmeye çalışıyordu. Antrenmana odaklanması bile bizim için bir örnekti. Biz de bundan tabii ki faydalandık."

Muhammed Gümüşkaya, "Teknik direktör Emre Belözoğlu ile çalışmak ister misin?" sorusuna ise, "Tabii ki Emre Belözoğlu'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum" yanıtını verdi.