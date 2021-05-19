Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması: Hiç kimsenin bir şey konuşamayacağı bir maç oynadık

"SONUNA KADAR TAKIMIMIZA SAHİP ÇIKARIZ"

Çalımbay, çok zor bir durumdan çok iyi bir duruma geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularım mükemmel şekilde her şeye uyum sağladı. Arkadaşlığımız zaten üst düzeydeydi ve bunu da sahaya yansıttık. Çok güzel bir seri ve güzel şeyler yaptık. Felsefem, içeride ve dışarıda galibiyete oynamaktır. Büyük takım, küçük takım ayrımı da yoktur. İçeride ve dışarıda galibiyete oynadık. Onun için gerçekten çok memnunum. Sadece üzüldüğüm şey, bu takımın geçen sezonunu herkes unuttu, takım biraz kötü olduğu zaman gereksiz konuşmalar oldu. Destek vereceklerine başka şey aradılar, öyle şeylere girilmemesi gerekiyor. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda böyle şeyleri çok yaşadığım için umurumda değil. Sosyal medya ile zaten hiç ilgilenmem. İşimize bakıyoruz, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şu anda da güzel günlere geldik, iyi bir durumdayız."

Sivaslı olması nedeniyle omzunda daha ağır bir yükün olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Oyuncular, yardımcı antrenörler oynayıp giderler ama biz hep buradayız. Sivaslıyım, hiçbir zaman yanlış bir şey olduğu zaman kalkıp gitmek gibi bir lüksümüz yok. Onun için sonuna kadar takımımıza sahip çıkarız" diye konuştu.