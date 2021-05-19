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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Seçim 19 Haziran’da!

Seçim 19 Haziran’da!
29 Mayıs'taki seçimi iptal eden Galatasaray yönetimi dün toplandı ve yeni tarihi 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıkladı. Metin Öztürk, Işın Çelebi, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın önceki adaylık başvuruları geçersiz oldu. Başkan adayları en son 28 Mayıs Cuma günü 44 kişilik listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay hazır bulunurken, İstanbul'da olmayan yöneticiler de Zoom üzerinden zirveye katıldı

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Seçim 19 Haziran’da!
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