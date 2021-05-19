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Giriş Tarihi: 19.5.2021 09:51 Son Güncelleme: 19.5.2021 09:51

Sivasspor'u sırtladı! 11 gol 12 asist...

İHA
Sivasspor'u Max Gradel sırtladı! 11 gol 12 asist...

'i 5. sırada bitirerek başarılı bir yıl geçiren Sivasspor'da dikkat çeken isimlerin başında geldi. Deneyimli golcü attığı 11 golün yanı sıra 12 asist de yaparak adeta Yiğidoları sırtladı.

DG Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Max Gradel, bu sezon ligde takımına 12 asistlik katkıda bulundu.

Sivasspor'un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11'de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı.

Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 12 asistlik katkıda da bulundu. Başarılı oyuncunun Sivasspor'la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



GOLE KATKI SAĞLAYAN FUTBOLCULAR
Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr'ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.

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Sivasspor'u Max Gradel sırtladı! 11 gol 12 asist...
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