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Giriş Tarihi: 19.5.2021 09:25 Son Güncelleme: 19.5.2021 09:26

Son dakika: 'ın gündeminde Mitrovic var! Aboubakar ve ...

Son dakika: Beşiktaş'ın gündeminde Mitrovic var! Aboubakar ve Larin...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyon olan , dün akşam da Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Çifte kupa sevinci yaşayan Kartal, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. ile pazarlık aşamasında olan siyah-beyazlı yönetim, Mitrovic'le de temasa geçti. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın geleceği henüz belirsizliğini korurken 'in de satılma ihtimaline karşı golcü eksikliği yaşamak istemeyen yönetim, Sırp yıldızı transfer etmek istiyor.

42 haftalık tarihi sezonu Galatasaray'ın averajla önünde bitirerek şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı da kazanarak duble yaptı. Sergen Yalçın yönetiminde müthiş bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, ara vermeden transfere odaklandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, kadrosunu takviye etmek için yoğun mesai harcıyor.

Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı...

Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.

Takvim'in haberine göre, Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.

Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. Fulham da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar Mitrovic, yüksek fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş'ın gündeminde Mitrovic var! Aboubakar ve Larin...
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