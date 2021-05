ALİ GÜLTİKEN - HİÇBİR ŞEY TESADÜF DEĞİL

"Tadından yenmez" cümlesi Beşiktaş'ın yaptıkları karşısında cuk oturuyor. Muhteşem bir sezon finali oldu. Sezonu 2 kupayla kapatmak, her futbolcunun hayalidir. Beşiktaş, hayallerin ötesinde büyük bir rüyayı gerçekleştirdi. Çok sıkıntılı girilen bir sezonda her türlü zorluğun üstesinden gelerek her cepheye imzasını koydu. Ligde de var, kupada da...