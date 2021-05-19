Bunları yaparken en iyi istatistiklere de sahip. Hiçbir şey tesadüf değil. Hepsi santim santim, ilmek ilmek işlendi ve muhteşem bir eser ortaya kondu. Oyuncular, kariyer sezonlarını yaşadılar. Sergen Yalçın, kendi adına da Beşiktaş adına da muazzam bir kariyer dönüşümüne imza attı. Herkes mutlu... Taraftar ve camia terinin son damlasına kadar hak edilen bu başarıyı hem haykırıyor hem de avuçları patlayana kadar alkışlıyor. Her yönden zor bir sezonun sonucunu bu şekilde almak hayattaki en güzel hediyelerden bir tanesi.