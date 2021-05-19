Son dakika: Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Sezen Aksu'dan "Gidiyorum" şarkısı...

DORUKHAN'IN İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Beşiktaş'ı daha önce yanıtsız bırakan Dorukhan Toköz'e son bir öneriyle gidilecek. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Dorukhan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Beşiktaş'ta emeği var. Son kez kendisine bir teklif yapacağız, sonucunu göreceğiz.

Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Dorukhan ne karar verirse versin kalbimizde Beşiktaşlı Dorukhan olarak kalacak" dedi. Bu arada 25 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.