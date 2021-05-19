Son dakika: Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Sezen Aksu'dan "Gidiyorum" şarkısı...

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, Vodafone Arena Stadyumu'nda kupayı kaldırdı. Kupa töreninde yaşanan bir an geceye damga vurdu. Kupa öncesi sahneye çağırılan futbolcular seçtikleri şarkılarla geldi. Dorukhan Toköz'ün şarkı seçimi geceye damga vurdu.
DORUKHAN'DAN "GİDİYORUM BÜTÜN AŞKLAR YÜREĞİMDE" ŞARKI SEÇİMİ
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün şarkı seçimi kupa törenine damga vurdu. Dorukhan Toköz, platforma Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" isimli şarkısıyla geldi. Dorukhan'ın bu şarkıyı seçmesi transfer iddialarını daha da güçlendirdi.
DORUKHAN'IN İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Beşiktaş'ı daha önce yanıtsız bırakan Dorukhan Toköz'e son bir öneriyle gidilecek. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Dorukhan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Beşiktaş'ta emeği var. Son kez kendisine bir teklif yapacağız, sonucunu göreceğiz.
Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?
Dorukhan ne karar verirse versin kalbimizde Beşiktaşlı Dorukhan olarak kalacak" dedi. Bu arada 25 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.