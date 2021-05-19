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Giriş Tarihi: 19.5.2021

Sörloth çılgınlığı

YUNUS EMRE SEL
Sörloth çılgınlığı

Yöneticilere ve Norveçli yıldıza mesaj yağdıran bordo-mavililer, geçen sezonu kötü geçiren Sörloth’u yeniden ’da görmek istiyor

Trabzonspor'un eski gol kralı oyuncusu Alexander Sörloth'un, RB Leipzig'in gelecek sezonki planlamasında düşünülmemesi yönetimi harekete geçirmişti. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Sörloth'u versinler yeniden parlatalım" sözleri sonrası taraftarlar da eski yıldızlarını yeniden takımda görmek için kampanya başlattı. Sosyal medyadan, "Come to Trabzonspor" etiketiyle 10 binlerce mesaj atan taraftarlar, oyuncuyla Trabzonsporlu yöneticileri de etiketledi. Alman kulübünden vergiler dahil 4 milyon 400 bin Euro kazanan Sörloth'un ekonomik şartları ise en büyük sorun… Taraftarlar, Trabzonlu iş adamlarından bu transfer için sponsor olmalarını istedi. Trabzonspor'da maaş üst limiti ise 1 milyon 500 bin Euro olarak belirlenmişti. Bütçenin aşılmasının artı ve eksilerini değerlendirecek olan yönetimin kısa süre içerisinde Leipzig ile resmi görüşmelere başlaması ve oyuncunun da fikrini alması bekleniyor.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Hemen uyum sağlamıştı
Bir oyuncunun performansını artıran en önemli etken, kulübüyle kurduğu ilişkidir. Bazı oyuncular vardır ki, bir takımda gösterdikleri performansı diğer kulüplerde sergileyemez. Bunda teknik adam birlikteliği, çevre ve takımın oynadığı sistem büyük rol oynar. İşte Sörloth'un bugün geldi nokta. Trabzonspor'daki ilk günlerinde hakkında olumsuz düşünceler vardı. Zamanla takıma ve arkadaşlarına uyum gösterdikten sonra inanılmaz çıkış gösterdi. Takımla özdeşleşti ve taraftarla çok sıcak bir ilişki kurdu. Leipzip'de aradığı ortamı bulamadığını düşünüyorum. Tekrar Trabzonspor'a gelir mi, bunun ekonomik koşullara bakıldığında kolay olmadığı gözüküyor.

TÜRKİYE'DE SADECE TRABZON'A DÖNERİZ
ALEXANDER Sörloth gibi sevgilisi Lena Selnes de Trabzonspor'u çok seviyor. Yıldız futbolcunun kız arkadaşı, Karadeniz ekibinin maçlarında formasını giyip, takıma destek veriyordu. Selnes ayrıca Sörloth, Leipzig'e transfer olduğunda, "Eğer bir daha Türkiye'ye dönersek bu, Trabzonspor'dan başkası olmaz. Şimdi Leipzig zamanı" ifadelerini kullanmıştı. Bordo-mavili taraftarlar da geri dönmeleri için Sörloth gibi Selnes'e de mesaj gönderiyor.

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