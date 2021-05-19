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Giriş Tarihi: 19.5.2021 20:23 Son Güncelleme: 19.5.2021 20:25

: İnanılmaz bir kutlama

İHA
Valentin Rosier: İnanılmaz bir kutlama

Şampiyonu , Boğaz’ı geçerek ’a geldi. Tekneden inen Rosier, “İnanılmaz bir kutlama” derken, Yönetici ise, “Donanmamızla geldik” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş'ta takımın Fransız yıldızlarından Valentin Rosier, tekneden iner inmez yoğun ilgiyle karşılaştı. Takım otobüsüne binmek için bekleyen yıldız futbolcu, birçok taraftarla fotoğraf çektirirken İhlas Haber Ajansı'na da açıklamalarda bulundu.

Boğaz'da kutlamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Rosier, "2 şampiyonluk yaşadık ve inanılmaz mutluyum. İnanılmaz bir sevinç yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorusunu da yanıtlayan Rosier, "Bunun cevabını ben veremem" açıklamasını yaptı.

EMRE KOCADAĞ: "DONANMAMIZLA GELDİK"

Beşiktaş Kulübü A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezon belki istediğimiz gibi başlamadı ama bizler inandık. Bugün çifte kupamızı kutluyoruz. Boğaz'dan gelerek stadımıza ulaştık. Boğaz'dan geçerken bir de donanma gemisi vardı. Donanmamızla birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

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Valentin Rosier: İnanılmaz bir kutlama
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