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Giriş Tarihi: 20.5.2021 21:02 Son Güncelleme: 20.5.2021 21:10

, hazırlıklarını sürdürdü

AA
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İrfan Can Kahveci koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı.

Antalya'ya gelen Beşiktaşlı oyuncular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz da akşam saatlerinde kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
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