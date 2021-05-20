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Giriş Tarihi: 20.5.2021

A Milli Takım açılışı yaptı

A Milli Takım açılışı yaptı

Türkiye, için ’da kampa girdi. İlk maçımız 11 Haziran’da İtalya ile

Türkiye'nin, İtalya ile oynayacağı maçla açılışı yapılacak EURO 2020 için A Milli Takım'ın kampı dün Antalya'da başladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla poz verdi. Isınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş'tan gelecek oyuncular yer almadı.

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A Milli Takım açılışı yaptı
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