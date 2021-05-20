A Milli Takım açılışı yaptı

Türkiye'nin, İtalya ile oynayacağı maçla açılışı yapılacak EURO 2020 için A Milli Takım'ın kampı dün Antalya'da başladı. Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla poz verdi.