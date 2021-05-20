Ahmet Ağaoğlu'ndan Gervinho ve Peres sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde oyuncu maaşlarında limiti aşma gibi bir şansları olmadığını belirterek, "İnsanları beklentinin içine sokmak istiyorlar ama bunu aşma şansınız yok. Bunu sürekli söylemeye ifade etmeye çalışıyorum. Her şey gelirinizle doğru orantılı artık. Geçmişte olsa borçlanalım, nasıl olsa ödenir zihniyeti vardı. Bugün itibarıyla borçlanalım da transfer yapalım diye bir şey yok. Borçlanarak veya belirli bir bütçeyi aşaraktan transfer yapamazsınız. Borçlanırsın ama tescil ettiremediğinizi de oynatamazsınız. Fenerbahçe ve Galatasaray 90'ar milyon Euro ile mücadele ettiler. Trabzonspor'un sabit geliri ise 160 milyon TL , biz 20 milyon Euro gibi bir rakama takım kuruyoruz ve bu mücadeleyi bununla vermeye çalışıyoruz. 1 Milyon 500 Bin Euro üzerindeki bir oyuncuya maaş bütçesiyle Trabzonspor'un kadrosuna soktuğunuz zaman o kadro içersindeki bütünlüğü de bozarsınız ve en büyük sıkıntıyı da hoca yaşar böyle bir maaş dengesizliği olduğu zaman. Bu yok bunu unutsun herkes "ifadelerini kullandı.