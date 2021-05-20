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Giriş Tarihi: 20.5.2021 10:52

'ndan ve Peres sözleri!

İHA
Ahmet Ağaoğlu'ndan Gervinho ve Peres sözleri!

Başkanı , gelir-gider dengesini sağlamış bir kulüp olduklarını belirterek, finansal açıdan bakıldığında son iki senede en prestijli kulüp olduklarını söyledi. Göreve geldikleri zaman transferde oyuncuların kendilerinden alacaklarıyla alakalı banka garantisi istediğini ancak şu an ve Peres gibi oyuncularla temasta olduklarını ve bu isimlerin finansal olarak bir kaygı yaşamadıklarını belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, bordo-mavili takımın finansal olarak en iyi durumdaki kulüplerden biri olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde oyuncu maaşlarında limiti aşma gibi bir şansları olmadığını belirterek, "İnsanları beklentinin içine sokmak istiyorlar ama bunu aşma şansınız yok. Bunu sürekli söylemeye ifade etmeye çalışıyorum. Her şey gelirinizle doğru orantılı artık. Geçmişte olsa borçlanalım, nasıl olsa ödenir zihniyeti vardı. Bugün itibarıyla borçlanalım da transfer yapalım diye bir şey yok. Borçlanarak veya belirli bir bütçeyi aşaraktan transfer yapamazsınız. Borçlanırsın ama tescil ettiremediğinizi de oynatamazsınız. Fenerbahçe ve Galatasaray 90'ar milyon Euro ile mücadele ettiler. Trabzonspor'un sabit geliri ise 160 milyon TL , biz 20 milyon Euro gibi bir rakama takım kuruyoruz ve bu mücadeleyi bununla vermeye çalışıyoruz. 1 Milyon 500 Bin Euro üzerindeki bir oyuncuya maaş bütçesiyle Trabzonspor'un kadrosuna soktuğunuz zaman o kadro içersindeki bütünlüğü de bozarsınız ve en büyük sıkıntıyı da hoca yaşar böyle bir maaş dengesizliği olduğu zaman. Bu yok bunu unutsun herkes "ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL AÇIDAN EN PRESTİJLİ KULÜP TRABZONSPORDUR"
Gelir -gider dengesini sağlamış bir kulüp olduklarını belirten Ağaoğlu, "Göreve geldiğimiz zaman yurt dışından oyuncu transfer etmek isterken bizden alacaklarıyla alakalı olarak banka garantisi istediler. Bugün gelmiş olduğumuz konumda Trabzonspor kulübü, İtalya'da Gervinho ve Peres gibi oyuncularla konuşuyor ve bu oyuncular sıradan oyuncular değil, tek kelime soruları olmadı bu konularla alakadar. Biz sadece pazarlık yapıyoruz. Paramızı nasıl alırız, nasıl ödenir diye ağızlarından tek kelime çıkmıyor. Bu açıdan bakıldığı zamanda son iki senedir finansal açıdan baktığımız zaman da en prestijli kulübü Trabzonspor kulübüdür" şeklinde konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan Gervinho ve Peres sözleri!
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