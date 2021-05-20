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Giriş Tarihi: 20.5.2021 09:46

'a transfer müjdesi! ve detayı!

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Gomez ve Talisca detayı!

'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan , Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek duble yaptı. Kara Kartal'da çifte kupanın sevinci yaşanırken bir yandan da gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlı camiada dış transfer kadar kiralık oyuncuların geleceği de merak ediliyor. Sezon başında kiralanan ve bu yıl yakalanan başarının mimarlarından biri olan Ghezzal'ın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz belli değil. Beşiktaş Başkanı , Cezayirli yıldızı ellerinde tutmak için tüm şartları zorlayacaklarını ifade etti.

Çifte kupanın sevincini yaşayan Beşiktaş, yeni sezon için kollarını sıvıyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayacak olan siyah-beyazlılarda gözler yavaş yavaş transfere çevrilmiş durumda. Takıma yeni kazandırılacak isimlerin yanı sıra şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmeleri biten yıldızlarla da görüşmelere başlayacak. Kartal'ın 1 numaralı gündemi ise Rachid Ghezzal.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdan Cezayirli için girişimler başladı. Siyah-beyazlılar oyuncuyu satın almak istiyor ancak şartlar el vermezse yeniden kiralama seçeneği de masada.

Yıldız ismin takımda kalmak istemesi de büyük avantaj. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtirken, Gomez ve Talisca örneğini verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık kontratı sona eren Rachid Ghezzal için geçmişten örnek verdi. 8 gol-17 asist ile şampiyonluğun kahramanlarından olan Cezayirli oyuncunun, daha önceki şampiyonluklarda ellerinden kayıp giden Mario Gomez ve Anderson Talisca gibi olmayacağını açıklayan Çebi, "Gerekeni yaparak bu oyuncumuzu kadromuzda tutacağız. Mevcut oyuncularım ve hocalarımla yola devam etmek istiyorum" dedi.

TALİSCA VE GOMEZ AYRILMIŞTI...

Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve siyah-beyazlı takıma şampiyonluklar kazandıran iki yıldız Gomez ve Talisca, takımda tutulamamıştı. Fiorentina'dan kiralanan Gomez, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Alman ekibi Wolfsburg'a imza atmıştı.

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık oynadıktan sonra ayrılan Talisca ise Çin ekibi Guangzhou'ya transfer olmuştu.

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Beşiktaş'a transfer müjdesi! Gomez ve Talisca detayı!
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