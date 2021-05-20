Beşiktaş'a transfer müjdesi! Gomez ve Talisca detayı!

Çifte kupanın sevincini yaşayan Beşiktaş, yeni sezon için kollarını sıvıyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayacak olan siyah-beyazlılarda gözler yavaş yavaş transfere çevrilmiş durumda. Takıma yeni kazandırılacak isimlerin yanı sıra şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmeleri biten yıldızlarla da görüşmelere başlayacak. Kartal'ın 1 numaralı gündemi ise Rachid Ghezzal.