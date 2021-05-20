Beşiktaş'ın gözü bu maçlarda! Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak mı?

İngiltere'de Şampiyonlar Ligi finalisti Chelsea'nin ilk 4'te bitirmesi Beşiktaş açısından önemli olduğundan Premier Lig'deki son haftalar şampiyon belli olmasına rağmen bizim fazlasıyla radarımızdaydı. Chelsea hafta ortasında Leicester City'i yenip rakibini 5. sıraya geriletirken, Devler Ligi umutlarını tüketti denilen Liverpool kendini 4. sırada buldu. Son hafta Liverpool, evinde C.Palace ile, Chelsea ise deplasmanda A.Villa ile oynuyor. İkisinden birinin ayağının kaymasını bekleyen Leicester ise evinde Tottenham ile sezonu noktalayacak.
İngiltere Premier Lig'de son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi'ne kalma yarışı nefes keserken diğer rakiplerine göre avantajlı olan Chelsea, 67 puanla 3. sırada yer alıyor.
66'şar puanda bulunan Liverpool ve Leicester City ise 4. ve 5. sırada yer alıyorlar. Premier Lig'de şampiyon Manchester City olurken Manchester United ise sezonu 2. sırada bitirdi.
LILLE TARİHİN EŞİĞİNDE!
Burak Yılmaz liderliğinde 10 yıl aradan sonra şampiyonluk isteyen Lille, Angers'i devirip mucizeyi gerçekleştirmeyi arzuluyor. Biz futbolda sezon finali yaptık, bakalım Avrupa'da bu hafta sonu neler olacak?
Fransa'dan başlayalım. Burak-Yusuf-Zeki'nin zirveye taşıdığı Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa 10 yıl aradan sonra tarihinin 4. şampiyonluğunu kazanacak.
Lille sezonun ilk yarısında evinde Angers'e 2-1 mağlup olduğunda bu skor büyük sürprizdi. Lille hata yaparsa 1 puan gerideki takipçisi PSG, Brest deplasmanında. Genel averajın eşitliği bozduğu ligde PSG'nin averajı daha iyi. Monaco kazanarak sezonu bitirirse O.Lyon yine Şampiyonlar Ligi'ne uzaktan bakacak.
ATLETICO MADRİD RONALDO'YA KARŞI!
İspanya'da geçen hafta son 10 dakikada attığı iki golle 2-1 kazanan Atletico Madrid, 7 yıl aradan sonra şampiyonluğa yakın. Son hafta küme düşme hattındaki Valladolid ile oynayacaklar. Valladolid'in başkanı Real Madrid'in eski golcüsü ve Zidane'ın takım arkadaşı efsane Brezilyalı Ronaldo.
Real Madrid evinde Villarreal'i geçip, Ronaldo'nun takımının Atletico Madrid'e çelme takmasını bekleyecek. İkili averaj Real Madrid'de ve Atletico'ya beraberlik yetmiyor. Barcelona ve Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi bileti ise cebinde.