Cenk Tosun'dan Dorukhan Toköz ve Sergen Yalçın sözleri

"İLK SEZONUMUZA GÖRE İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

Fikstür yoğunluğunun sakatlıklara etki edip etmediğine yönelik görüşlerinin sorulması üzerine de milli oyuncu, şunları söyledi:

"Bizim ilk sezonumuz olduğu için alışma dönemindeyiz. İngiltere'de kaç senedir 20 takımla oynanıyor. Daha ilk sezonumuz olduğu için sadece biz değil, çoğu takım sakatlık verdi. Ama ona rağmen iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."

"BAŞLARDA HİÇ KİMSE BİZE İNANMIYORDU"

Sezon başında kamuoyunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağına dair inançların az olduğunu belirten 'Tosun Paşa' lakaplı futbolcu, "Benim geldiğim dönemde artık toparlamış haldeydik. Benim imza attığım gün birinci sıradaydık. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Başlarda hiç kimse bize inanmıyordu. Açık konuşacak olursak, ben bile İngiltere'den izlerken; 'inşallah bu sezon iyi biter' diye düşünüyordum. Çünkü ümit veren bir futbol yoktu, puanlar alamıyorduk. Ama sonra ne yapıp, ne edip bu takım birlik oldu. Hem maç kazanmaya hem ligin en iyi futbolunu oynamaya başladı. Bu da şampiyonluğu getirdi" açıklamalarında bulundu.