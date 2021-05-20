Fransa'dan Burak Yılmaz'a büyük ödül! Ayın oyuncusu...

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Lille'de geçirdiği ilk sezonunda yalnızca Fransa'da değil, Avrupa'da da adından söz ettiren yıldız futbolcumuz, Lille ile birlikte şampiyonluğa koşuyor.
Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain ile şampiyonluk yarışı veren Lille, son haftaya girilirken, Avrupa'nın en zengin kulüplerinden birisi olan PSG'nin 1 puan önünde lider bulunuyor.
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi milli futbolcularımızla şampiyonluğa koşan Lille'de sezonun en flaş ismi hiç şüphesiz Burak Yılmaz olmuştu. Burak Yılmaz'ın damga vuran performansına göz yummayan Ligue 1 yönetimi, milli futbolcumuzu ayın oyuncusu ödülüne layık gördü.
Nisan ayının en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz için yapılan paylaşım şöyle:
🏆 Bravo à @yilmazburak17 (@losclive), lauréat du Trophée @UNFP du Joueur du Mois d'avril !— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 20, 2021
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Şampiyonluk yolundaki birçok kritik maçta sahne alan Burak Yılmaz, sezonun en göze çarpan maçlarından birisi olan Lyon maçında, takımının geri dönüşe imza atmasında başrolü oynamıştı.
GERİ DÖNÜŞE İMZA ATMIŞTI!
Lyon maçında 2-0 geriye düşen Lille, ilk yarı sona ermeden Burak Yılmaz'ın attığı enfes frikik golüyle hayat bulmuştu. Maçın ikinci yarısında yine Burak'ın önderliğinde golleri bulan Fransız ekibi, Burak Yılmaz'ın 2 gol, 1 asist yaptığı maçta 3-2 kazanarak şampiyonluk için önemli bir eşiği atlatmıştı.
Milli oyuncumuz bu sezon, 32 maça çıktı. 32 maçta 17 gol ve 5 asist yapan Burak, takımın en skorer isimleri arasında yer alıyor.
İSPANYOL MEDYASI YILIN 11'İNE SEÇTİ!
Lille'de gösterdiği performansla takdirleri kazanan Burak Yılmaz, İspanyol medyasından AS'ın derlediği yılın 11'ine seçildi. Bu senenin transferlerinden oluşan ilk 11'e Fransa Ligue 1'den giren tek isim Burak Yılmaz oldu.
Burak Yılmaz'ın da yer aldığı ilk 11 şöyle:
"Edouard Mendy, Achraf Hakimi, Rúben Dias, Wesley Fofana, Pierre-Emile Höjbjerg, Pedri, Jude Bellingham, Diogo Jota, André Silva, Luis Suárez, Burak Yilmaz. "