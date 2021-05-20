Fransa'dan Burak Yılmaz'a büyük ödül! Ayın oyuncusu...

Nisan ayının en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz için yapılan paylaşım şöyle:

Şampiyonluk yolundaki birçok kritik maçta sahne alan Burak Yılmaz, sezonun en göze çarpan maçlarından birisi olan Lyon maçında, takımının geri dönüşe imza atmasında başrolü oynamıştı.