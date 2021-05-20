Halil Dervişoğlu açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?

Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncuları Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür, açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım aday kadrosunda yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran Halil Dervişoğlu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu maçlar oynayacaklarını vurgulayan Halil, "Ama bizim takım da çok iyi oyunculara sahip. Bugüne kadar çok iyi maçlar oynadık. İnşallah takım elinden geleni verecek ve hayırlı maçlar olacak." şeklinde konuştu.