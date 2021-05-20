Hem kendi hem takımı zirveye çıktı

Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Avrupa’nın en başarılı 50 yaş altı teknik direktörleri arasına girdi. Son 4 sezon puan ortalamasında Terim, Güneş ve Avcı sonrası 4 numaraya yerleşti
Sezonu çifte kupayla kapatıp adını Beşiktaş tarihine yazdıran Sergen Yalçın, puan ortalamasıyla da Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Sergen Yalçın, 46 maçta2.07 puan ortalamasıyla Avrupa'nın50 yaş altı en iyi 9. ismi durumunda. Bu alanda ilk sırada Kızılyıldız'ın 43 yaşındaki teknik patronu Stankovic 2.64 puan ortalamasıyla kendine yer buldu. Bu sezonAvrupa'nın enbaşarılı 50 yaş altıhocaları arasınagiren çift kupalıYalçın, kariyerinin son 4 sezonundaulaştığı puan değeriyle de Türkiye'ninen iyi dördüncü ismi oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 96 maçta 1.80 puan ortalamasına ulaşırken, ilk sırada 111 karşılaşmada 2.10 puan ortalamalı Fatih Terim yer aldı. Terim'i 2.01 ile Şenol Güneş ve 1.98 ile Abdullah Avcı takip etti.
HER SENE KAFAYA OYNAYACAĞIZ
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyahbeyazlı kulübün artık orta ve uzun vadeli plan yapma zamanının geldiğini söyledi. "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık" diyen Kocadağ, "Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi değerlendireceği bir şampiyonluk. Her sene kafaya oynayan,belki 10 sene sonra da Türkiye'ninen fazla şampiyon olan takımının altyapısınıkurabilirsek, biz oluruz olmayız, bundansonra Beşiktaş'a gelecek yönetimlerbunun devamını getirir. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.
LİVERPOOL, CHELSEA'NİNKOLTUĞUNU SALLIYOR
BEŞIKTAŞ'I da yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Burnley'i 3-0 yenerek 66 puanla Premier Lig'de 4. sıraya yükseldi. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesiiçin 67 puanla 3. sırada bulunanChelsea'nin ligini ilk dörtte bitirmesi veyaM.City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligifinalini kaybetmesi gerekiyor. 5. sıradaki Leicester City'nin de tehdit ettiği Chelsea, son maçını Aston Villa ile oynayacak.
ANLATILDIĞINDAN DAHA GÜZELMİŞ!
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yaşayan Rosier'in keyfine diyecek yoktu. Fransız oyuncu teknedeki danslarını ve şarkılarını stattaki kutlamalarda da sürdürürken "İnanılmaz bir kutlama gerçekten. Bana daha önce kutlamaları anlatmıştınız ama bu anı yaşamak bambaşka bir şey. Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutamam. Takım arkadaşlarıma, yöneticilere, teknik heyete ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.
KUPALARIN EFENDİLERİ
SEZONU çifte zaferle kapatan Beşiktaş, Ümraniye Tesisleri'nde Şampiyonluk Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte poz verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, sezon boyunca emek harcadıkları kendi yuvalarında başarılarını büyük bir gururla paylaştı.