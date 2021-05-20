Hem kendi hem takımı zirveye çıktı

Sezonu çifte kupayla kapatıp adını Beşiktaş tarihine yazdıran Sergen Yalçın, puan ortalamasıyla da Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.Bu alanda ilk sırada Kızılyıldız'ın 43 yaşındaki teknik patronu Stankovic 2.64 puan ortalamasıyla kendine yer buldu.48 yaşındaki çalıştırıcı, 96 maçta 1.80 puan ortalamasına ulaşırken, ilk sırada 111 karşılaşmada 2.10 puan ortalamalı Fatih Terim yer aldı. Terim'i 2.01 ile Şenol Güneş ve 1.98 ile Abdullah Avcı takip etti.BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyahbeyazlı kulübün artık orta ve uzun vadeli plan yapma zamanının geldiğini söyledi. "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık" diyen Kocadağ, "Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi değerlendireceği bir şampiyonluk.Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞ'I da yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Burnley'i 3-0 yenerek 66 puanla Premier Lig'de 4. sıraya yükseldi.5. sıradaki Leicester City'nin de tehdit ettiği Chelsea, son maçını Aston Villa ile oynayacak.Kariyerindeki ilk şampiyonluğu kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yaşayan Rosier'in keyfine diyecek yoktu. Fransız oyuncu teknedeki danslarını ve şarkılarını stattaki kutlamalarda da sürdürürken "İnanılmaz bir kutlama gerçekten. Bana daha önce kutlamaları anlatmıştınız ama bu anı yaşamak bambaşka bir şey. Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutamam. Takım arkadaşlarıma, yöneticilere, teknik heyete ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.SEZONU çifte zaferle kapatan Beşiktaş, Ümraniye Tesisleri'nde Şampiyonluk Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte poz verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, sezon boyunca emek harcadıkları kendi yuvalarında başarılarını büyük bir gururla paylaştı.