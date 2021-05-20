Kral teklif!

Leipzig’den vergiler dahil 4.4 milyon Euro alan Norveçli yıldız için toplam 2 milyon Euro öneren Trabzon, kalan kısmının ise Alman ekibi tarafından ödenmesi teklifini yaptı. Sörloth’un ailesinin de tercihi Türkiye
Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için resmi girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavili kulüp vergilerle birlikte 4.4 milyon Euro (vergilerdüştüğünde ise 2.7 milyon Euro) alan Norveçli oyuncu için 1.5milyon Euro artı 500 binEuro bonus teklifi yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun ücret farkının ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.
LEİPZİG KULÜBÜNDEN AYRILMASI AN MESELESİ
Trabzonspor'un bu teklifini düşünmek için süre isteyen Sörloth'un, Leipzig kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, hangi ülkede futbolyaşantısına devam edeceğineise henüz karar vermediğiöğrenildi. Bu arada yıldız futbolcunun ailesinin ise yeniden Trabzonspor'da oynamasını istediği ve daha güçlü bir şekilde Avrupa'ya dönebileceğini Sörloth'a ilettiği öğrenildi. 25 yaşındakioyuncu, 2019-2020 sezonundaTrabzonspor formasıile Süper Lig'de 24 kez ağlarıhavalandırırken gol krallığınıda kazanmıştı.