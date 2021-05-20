Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool'da taraftarlar, karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilecek
Giriş Tarihi: 21.5.2021 00:01

'da taraftarlar, karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilecek

AA
Liverpool'da taraftarlar, karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilecek

ekibi , taraftarlarının, kulübün karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri için yeni bir kurul oluşturacak.

Avrupa Süper Ligi girişiminin kurucuları arasında yer alan ancak uluslararası futbol camiası ve taraftarların tepkisi üzerine projeden çekilen Liverpool, taraftarlarının yönetim mekanizmasında temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi oluşturulacak Liverpool Taraftarlar Kurulu, çeşitli taraftar gruplarının temsilcilerini bünyesinde barındıracak. Söz konusu kurulu yürütmekten Resmi Liverpool Destekçileri Vakfı sorumlu olacak.

Kulüp yetkilileri ve başkan ile düzenli toplantılar yapacak taraftarlar kurulu, taraftarları ilgilendiren stratejik konular ortaya çıktığında icra kurulu toplantılarına davet edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika | Meteoroloji'den kuvvetli uyarı: Kilim ve battaniyeli önlem
Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...
Sırp güzelden Can Yaman atağı! "Can Yaman için her şeyi bırakıp her yere giderim"
Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? Bakan Soylu duyurdu
Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyanın gündemine oturdu! Yürekleri dağladı!
Son dakika: Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz”
Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool'da taraftarlar, karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA