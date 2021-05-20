‘Satın alın’ şartı!

enerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonundaGelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerinemesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor.Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanındaAncak bu oyunculara henüz teklif yok.Samatta, Fenerbahçe ile 27'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 30 resmi maça çıktı. Toplam 1543 dakika sahada kaldı. 5'i ligde, 1'i kupada 6 gol attı. Ligde 14 karşılaşmaya ilk 11 başlarken sadece 3'ünde 90 dakika sahada kaldı.