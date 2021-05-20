Sergen Yalçın Avrupa'ya damga vurdu! En başarılı teknik adamlar...

HER SENE KAFAYA OYNAYACAĞIZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün artık orta ve uzun vadeli plan yapma zamanının geldiğini söyledi. "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık" diyen Kocadağ, "Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi değerlendireceği bir şampiyonluk. Her sene kafaya oynayan, belki 10 sene sonra da Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımının altyapısını kurabilirsek, biz oluruz olmayız, bundan sonra Beşiktaş'a gelecek yönetimler bunun devamını getirir. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.