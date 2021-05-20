Sergen Yalçın Avrupa'ya damga vurdu! En başarılı teknik adamlar...

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı siyah-beyazlı ekibe kazandıran Sergen Yalçın, büyük bir başarının altına imza attı. Duble yapan Yalçın, Avrupa'da 50 yaş altı teknik adamlar arasında adından söz ettirmeyi başardı. İşte detaylar...
Sezonu çifte kupayla kapatıp adını Beşiktaş tarihine yazdıran Sergen Yalçın, puan ortalamasıyla da Avrupa'nın en iyileri arasına girdi. Sergen Yalçın, 46 maçta 2.07 puan ortalamasıyla Avrupa'nın 50 yaş altı en iyi 9. ismi durumunda.
PUAN ORTALAMASI EN YÜKSEK 50 YAŞ ALTI HOCALAR
Teknik Direktör - Doğum - Takım - Maç - P.Ort - G - B - M
Dejan Stankovic - 1978 - Kızılyıldız - 53 - 2,64 - 44 - 8 - 1
Ruben Amorim - 1985 - Sporting CP - 41 - 2,44 - 31 - 7 - 3
Jindrich Trpisovsky - 1976 - Slavia Prag - 50 - 2,32 - 35 - 11 - 4
Sergio Conceiçao - 1974 - Porto - 52 - 2,21 - 35 - 10 - 7
Jesse Marsch - 1973 - Salzburg - 47 - 2,17 - 33 - 3 - 11
Andrea Pirlo - 1979 - Juventus - 50 - 2,12 - 32 - 10 - 8
Gerardo Seoane - 1978 - Young Boys - 49 - 2,1 - 31 - 10 - 8
Thomas Tuchel - 1973 - Chelsea - 50 - 2,08 - 32 - 8 - 10
Sergen Yalçın - 1972 - Beşiktaş - 46 - 2,07 - 29 - 8 - 9
Bu alanda ilk sırada Kızılyıldız'ın 43 yaşındaki teknik patronu Stankovic 2.64 puan ortalamasıyla kendine yer buldu. Bu sezon Avrupa'nın en başarılı 50 yaş altı hocaları arasına giren çift kupalı Yalçın, kariyerinin son 4 sezonunda ulaştığı puan değeriyle de Türkiye'nin en iyi dördüncü ismi oldu.
48 yaşındaki çalıştırıcı, 96 maçta 1.80 puan ortalamasına ulaşırken, ilk sırada 111 karşılaşmada 2.10 puan ortalamalı Fatih Terim yer aldı. Terim'i 2.01 ile Şenol Güneş ve 1.98 ile Abdullah Avcı takip etti.
HER SENE KAFAYA OYNAYACAĞIZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün artık orta ve uzun vadeli plan yapma zamanının geldiğini söyledi. "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık" diyen Kocadağ, "Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi değerlendireceği bir şampiyonluk. Her sene kafaya oynayan, belki 10 sene sonra da Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımının altyapısını kurabilirsek, biz oluruz olmayız, bundan sonra Beşiktaş'a gelecek yönetimler bunun devamını getirir. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü" ifadelerini kullandı.
LİVERPOOL, CHELSEA'NİN KOLTUĞUNU SALLIYOR
Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Burnley'i 3-0 yenerek 66 puanla Premier Lig'de 4. sıraya yükseldi. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabilmesi için 67 puanla 3. sırada bulunan Chelsea'nin ligini ilk dörtte bitirmesi veya Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmesi gerekiyor. 5. sıradaki Leicester City'nin de tehdit ettiği Chelsea, son maçını Aston Villa ile oynayacak.
ANLATILDIĞINDAN DAHA GÜZELMİŞ!
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta yaşayan Rosier'in keyfine diyecek yoktu. Fransız oyuncu teknedeki danslarını ve şarkılarını stattaki kutlamalarda da sürdürürken "İnanılmaz bir kutlama gerçekten. Bana daha önce kutlamaları anlatmıştınız ama bu anı yaşamak bambaşka bir şey. Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutamam. Takım arkadaşlarıma, yöneticilere, teknik heyete ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.
ÇİFTE KUPA SEVİNCİ
Sezonu çifte zaferle kapatan Beşiktaş, Ümraniye Tesisleri'nde Şampiyonluk Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte poz verdi. Siyah-beyazlı futbolcular, sezon boyunca emek harcadıkları kendi yuvalarında başarılarını büyük bir gururla paylaştı.