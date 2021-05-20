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Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:20 Son Güncelleme: 20.5.2021 14:38

: Beşiktaş'tan ayrılan için sürpriz talip! Fenerbahçe de istiyordu...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz için sürpriz talip! Fenerbahçe de istiyordu...

... Bu sezon Beşiktaş formasıyla hem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan , Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah beyazlılarla sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında Sezen Aksu'dan 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...' şarkısıyla çıktı. Fenerbahçe ile adı anılan Dorukhan hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi!

Dorukhan Toköz transferi bu yaz oldukça konuşulacak gibi gözüküyor. Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen ve milli takımın da önemli oyuncularından biri olan Dorukhan Toköz için sürpriz transfer iddiası geldi! A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Dorukhan'ın Lille takımına transfer olabileceğini ifade etti. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da Lille'de forma giyiyor.

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA DORUKHAN İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI!

A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, kaynağından aldığı bilgilere göre Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye değil Fransa'da şampiyonluk yarışı veren Lille takımına transfer olacağı konusunda bilgiler paylaştı.

'Kaynağımdan gelen bilgiye göre Dorukhan, Fenerbahçe'ye gitmiyor. Yurt dışı iması var. Ozan Tufan satılırsa Fenerbahçe, Dorukhan'ı bir olasılık olarak görüyor. Galatasaray orta sahasında Dorukhan her türlü oynar. Bu sezon orada Etebo oynadı yani.'

'Benim aldığım bilgilere göre Dorukhan Toköz'ün Lille takımına gitme ihtimali de var. Lille, Türkiye'den aldığı oyunculardan çok memnun. Dorukhan için rakam da geldi. Oyuncunun yıllık 900 bin € maaşla Lille ile anlaştığı bilgileri geliyor.'

'Dorukhan'ın çevresi de oyuncunun Avrupa'ya gitmek istediğini söylüyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş da İrfan Can Kahveci için de Avrupa iddiaları çıkmıştı fakat oyuncular Türkiye'de kaldı.'

Sezonun son maçına çıkacak Lille, Burak Yılmaz'ın önderliğinde şampiyonluğa koşuyor. Türkiye'den aldıkları her oyuncudan memnun olan Lille, şimdi de gözünü Dorukhan Toköz'e çevirdi.

Dorukhan da Lille takımına transfer olursa Yusuf, Burak, Zeki ve Mustafa Kapı'dan sonra Lille'de forma giyen 5. Türk oyuncu olacak.

SEZEN AKSU'NUN ŞARKISIYLA VEDA ETTİ!

Dorukhan Toköz, Beşiktaş'a Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde...' şarkısıyla veda etti. Şampiyonluk töreninde bu şarkıyı çaldıran Dorukhan, bir anlamda Beşiktaş taraftarına da veda etti.

Son dakika: Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz'ın yanına mı gidiyor?

SON DAKİKA | Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan gidiyor mu? İstediği şarkı dikkat çekti...

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Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz için sürpriz talip! Fenerbahçe de istiyordu...
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