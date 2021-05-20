Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz için sürpriz talip! Fenerbahçe de istiyordu...

Dorukhan Toköz transferi bu yaz oldukça konuşulacak gibi gözüküyor. Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen ve milli takımın da önemli oyuncularından biri olan Dorukhan Toköz için sürpriz transfer iddiası geldi! A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Dorukhan'ın Lille takımına transfer olabileceğini ifade etti. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da Lille'de forma giyiyor.