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Giriş Tarihi: 20.5.2021 19:05 Son Güncelleme: 20.5.2021 19:14

Son dakika: 'un yeni takımı belli oldu!

Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Son dakika haberi: , teknik direktör olarak ile anlaştığını resmen duyurdu. 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Gaziantep oldu. Gaziantep FK, teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaştığını resmen duyurdu. 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GAZİANTEP'TEN AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.

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Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!
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