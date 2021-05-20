Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını açıkladı! Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi?

Son dakika... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan adaylığına dair kararını verdi. 3 Haziran 2018'de yapılan seçimde Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un 3 yıllık görev süresi doldu. Sarı-lacivertli kulüp yeterli çoğunluk sağlanırsa 5-6 Haziran, yeterli çoğunluk sağlanamazsa çoğunluğa bakılmaksızın 12-13 Haziran'da yeni başkanını seçecek.
Seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan olmamıştı. Gözler ise mevcut başkan Ali Koç'a çevrilmişti. Koç bugün düzenlediği basın toplantısında yeniden aday olduğunu duyurdu. Öte yandan Koç, Emre Belözoğlu ile ilgili kararın da 1 Haziran'da verileceğinin sinyalini verdi.
Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
"İyi günde de kötü günde de 'İyi ki Fenerbahçeliyim.' demekten vazgeçmedim. Önümüzdeki basın mensuplarıyla bir soru cevap etkinliği yapacağız. İnşallah pandemi süreci daha fazla sürmez. Umuyorum bu süreci atlatır ve tekrar tribünlerimizi doldururuz. Futbol pandemiden en ağır etkilenen sektörlerden biri oldu. Futbolda hedeflediğimiz noktaya maalesef gelemedik. İlk iki seneye nazaran şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamımıza rağmen fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu."
"Yola çıkarken iki dönem demiştim. İlk dönem pek parlak geçmedi ancak ikinci kez aday olduğumu sizlere duyuruyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor."
EMRE BELÖZOĞLU İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?
" Birkaç dokunuşla yapacağımız ilavelerle gelecek sezon ligin en iddialı takımı olacak. %70 hazır bir kadromuz var.Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız."
"Sonsuza kadar burada kalmak gibi bir niyetim yok, uzun süre kalınca neler olduğunu daha önce gördük. İlerleyen dönemlerde başkanlık süresine kısıtlama getirilebilir. Projesi olan varsa en iyi yöntem sandık. Çıkın gelin, anlatın. Güzel bir rekabet olsun. Rekabette Fenerbahçe her zaman kazanır. Perde arkasından konuşmayın. Fenerbahçe TV ve tüm imkanlar aday olan herkese açıktır. Adil bir rekabet ortamı sağlayacağımdan herkes emin olsun. Seçildiğimiz zaman hatalarımızdan ders alarak düne takılmadan ama dünden de ders alarak güçlü bir Fenerbahçe için yolumuza inatla devam edeceğiz. Bu camia başarıları fazlasıyla hak ediyor. İnşallah seçiliriz, seçilirsek de tüm çektiğimiz çilenin ve emeklerin karşılığını alırız."