Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylığını açıkladı! Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi?

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"İyi günde de kötü günde de 'İyi ki Fenerbahçeliyim.' demekten vazgeçmedim. Önümüzdeki basın mensuplarıyla bir soru cevap etkinliği yapacağız. İnşallah pandemi süreci daha fazla sürmez. Umuyorum bu süreci atlatır ve tekrar tribünlerimizi doldururuz. Futbol pandemiden en ağır etkilenen sektörlerden biri oldu. Futbolda hedeflediğimiz noktaya maalesef gelemedik. İlk iki seneye nazaran şampiyonluğu bu şekilde kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Derinden yaralandık. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamımıza rağmen fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu."

"Yola çıkarken iki dönem demiştim. İlk dönem pek parlak geçmedi ancak ikinci kez aday olduğumu sizlere duyuruyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. Beni bilen biler, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı herkes biliyor."