Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan gidiyor mu? İstediği şarkı dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 19.5.2021 22:08 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:44

SON DAKİKA | 'tan gidiyor mu? İstediği şarkı dikkat çekti...

SON DAKİKA | Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan gidiyor mu? İstediği şarkı dikkat çekti...

Son dakika haberi: ve Türkiye Kupası şampiyonu , Vodafone Arena'da devam eden kutlamalarda kupasına kavuştu. Kutlamalar sırasında yaşanan bir an geceye damga vurdu. Son dönemde ile adı anılan Beşiktaşlı , kupa teslimi öncesi Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" isimli şarkısıyla sahneye geldi. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, Vodafone Arena Stadyumu'nda kupayı kaldırdı. Kupa töreninde yaşanan bir an geceye damga vurdu. Kupa öncesi sahneye çağırılan futbolcular seçtikleri şarkılarla geldi. Dorukhan Toköz'ün şarkı seçimi geceye damga vurdu.

DORUKHAN'DAN "GİDİYORUM BÜTÜN AŞKLAR YÜREĞİMDE" ŞARKI SEÇİMİ

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün şarkı seçimi kupa törenine damga vurdu. Dorukhan Toköz, kupa töreninde Sezen Aksu'nun "Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde" isimli şarkısıyla sahneye geldi. Dorukhan Toköz'ün bu şarkıyı seçmesi transfer iddialarını daha da güçlendirdi. Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdi.

DORUKHAN'IN İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Beşiktaş'ı daha önce yanıtsız bırakan Dorukhan Toköz'e son bir öneriyle gidilecek. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Dorukhan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Beşiktaş'ta emeği var. Son kez kendisine bir teklif yapacağız, sonucunu göreceğiz." açıklamasını yapmıştı.

Son dakika: Beşiktaş'tan milli takıma seçilen Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Dorukhan ne karar verirse versin kalbimizde Beşiktaşlı Dorukhan olarak kalacak" dedi. Bu arada 25 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, kupasını aldı. Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.

Süper Lig 2020-2021 Sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Boğaz'dan gelerek Vodafone Park'a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03'te başladı. Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye'yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.

KUPA ATİBA'NIN ELLERİNDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları platforma çıkan ilk isimler olurken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte şampiyonluk kupası da kürsüdeki yerini aldı. İdari kadro ve teknik kadronun ardından futbolcular tek tek anons edilerek şampiyonluk madalyalarını alırken sahneye son çıkan isim ise Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın'ın anons edilmesiyle birlikte stada gelen konuklar, Vodafone Park'ı inletti. Anonsların yapılmasının ardından Kaptan Atiba'nın teslim aldığı kupa, siyah-beyazlı futbolcuların ellerinde yükseldi.

Siyah-beyazlı futbolcular kupa fotoğrafı çektirdikten sonra bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı da şampiyonluk kupasıyla sahneye geldi ve toplu fotoğraf çektirildi.

POLİS TARAFTARLARA İZİN VERMEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, stat çevresinde toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı. Emniyet güçleri, Akaretler'de toplanan ve stada gitmek isteyen siyah-beyazlı taraftarları kurduğu bariyerle engelledi.

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SON DAKİKA | Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan gidiyor mu? İstediği şarkı dikkat çekti...
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