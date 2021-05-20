Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma...
Giriş Tarihi: 20.5.2021 18:44 Son Güncelleme: 20.5.2021 18:56

Son dakika: yeni sezonun ilk transferini yaptı! ile 3 yıllık anlaşma...

Son dakika: Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma...

Son dakika haberleri... 'in 2020-2021 sezonunu 'ın ardında 2. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Yeni sezon için transfer görüşmelerini yürüten sarı-kırmızılılarda ilk imza geldi. ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki , Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'da birçok belirsizlik durumu sürüyor. Fatih Terim'in geleceği ve yeni başkanın kim olacağı gibi sorular henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılılardan sezonun ilk transferi geldi.

A Spor'da yer alan son dakika haberine göre, Yeni sezon için transfer görüşmelerini yürüten sarı-kırmızılılarda ilk imza geldi. Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Transferin detaylarını aktarmak için A Spor'a bağlanan Emre Kaplan, Alpaslan Öztürk'ün maliyetini açıkladı. Emre Kaplan'ın ifadeleri şöyle:

"Alpaslan Öztürk için ilk yıl için 5.5 milyon TL, 2. yıl için 6.5 milyon TL, 3. yıl için ise 7.5 milyon TL ödenecek."

Transferin gözde isimlerinden birisi olan Alpaslan Öztürk için diğer İstanbul kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyordu. 27 yaşındaki stoper, transfer sezonunun resmen başlamasının ardından Galatasaray'a resmi imzaları atacak.

Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe forması ile 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oğuz Yılmaz kimdir? Ankara yerel müziğinin sevilen ismi Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşında vefat etti?
Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kafeler ve restoranlar açılacak mı? Bakan Soylu duyurdu
Son dakika haberi: Şarkıcı Oğuz Yılmaz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı...
Oğuz Yılmaz'ın kızıyla yaptığı düet sosyal medyanın gündemine oturdu! Yürekleri dağladı!
Son dakika haberi: Ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'dan acı haber!
Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Sırp güzelden Can Yaman atağı! "Can Yaman için her şeyi bırakıp her yere giderim"
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Oğuz Yılmaz'ın aranjörü Özgür Koç gözyaşları içinde anlattı! 'Bunu sana bırakıyorum' dedi
Son dakika: Fenerbahçe'ye transferde büyük şok! Giroud'nun menajeri açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA