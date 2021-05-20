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Giriş Tarihi: 20.5.2021 18:14 Son Güncelleme: 20.5.2021 18:48

Son dakika: ’da ’in geleceği belli oluyor! Yeni sezon için transfer listesini verdi…

Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’in geleceği belli oluyor! Yeni sezon için transfer listesini verdi…

Son dakika haberi... 'de 2020-2021 sezonunu 84 puanla 2. sırada bitiren , averaj farkıyla şampiyonluğu rakibi 'a kaptırmıştı. Son haftalarda beklenmedik bir şekilde şampiyonluk için ümitlenen sarı-kırmızılılarda, sezonun sona ermesinin ardından en büyük soru işareti 'in geleceği ve yeni başkanın kim olacağı oldu. maçının ardından sözleşmesinin ay sonunda biteceğini hatırlatarak Bodrum'a giden Fatih Terim, yeni sezon için başkanlık seçimini bekliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig tarihinin en uzun sezonunda gerilerden gelerek şampiyonluk potasına dahil olan Galatasaray, sezonu Beşiktaş ile aynı puanda ve averaj farkıyla 2. tamamlamıştı.

Galatasaray'da kaybedilen şampiyonluktan daha çok gündem olan Fatih Terim'in geleceği ve başkanlık seçimi ise Haziran ayının ortasında yapılacak seçimin ardından cevap bulacak.

Sarı-kırmızılı camiadaki son gelişmeleri A Spor canlı yayınında aktaran Emre Kaplan, transferler, başkanlık seçimi ve Fatih Terim'in geleceği gibi birçok konuya değindi.

İşte Emre Kaplan'ın son dakika açıklamaları...

"ABDÜRRAHİM ALBAYRAK, ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

"Galatasaray'da seçim Haziran ortasında gerçekleşecek. Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklamasını bekliyoruz. Mevcut yönetiminden Abdürrahim Albayrak'ın da adaylığını açıklmasını bekliyoruz."

"Seçim için verilen ilk tarihte listesini yetiştiremeyen Albayrak, o dönem adaylığını açıklayamamıştı. Ama artık çalışmalarının belli bir noktaya geldiği bilgisi mevcut. Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'ın beraber mi yoksa ayrı ayrı aday olacakları konusu şu an için belirsiz durumda."

"FATİH TERİM, YÖNETİME TRANSFER LİSTESİNİ VERDİ"

"Fatih Terim, başkan adaylarının yaklaşımını takip ediyor. Bize yol gösterebilecek bir ipucu olarak Fatih Terim, tatile gitmeden, sezonun son maçı oynanmadan önce yönetim kuruluna bir transfer listesi verdi."

"Hem gelmesi muhtemel oyuncularla alakalı hem de takım içerisinde kadroda kalması istenen oyuncularla alakalı. Yeni sezon için tüm planlamayı yönetim kuruluna iletti. Bu durum, önümüzdeki sezon için çalışma isteğini ortaya koyabilir."

TRANSFERDE ÖNCELİK SIRASI BELİRLENDİ!

"Halil Dervişoğlu için Brentford kulübünün bonservis talebi 8 milyon Euro'yu buluyor. Halil Dervişoğlu için yeniden kiralama formülü uygulanması bekleniyor."

"Gedson Fernandes Fatih hocanın yeni sezonda en çok takımda görmek istediği oyunculardan birisi. Şimdilik bir anlaşma zemini oluşturulabilmiş değil. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama yöntemini devreye sokması bekleniyor."

"Galatasaray'da transferin öncelik sırası şöyle, Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru."

TRANSFER SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

A Milli Takım ile EURO 2020 öncesinde Antalya kampında bulunan Halil Dervişoğlu, "Gelecek sezon da Galatasaray formasını giyecek misin?" sorusuna ise "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok." yanıtını verdi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için ön eleme maçları oynayacak olan Galatasaray'ın yeni sezona Temmuz ayının ortasında girmesi bekleniyor.

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Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’in geleceği belli oluyor! Yeni sezon için transfer listesini verdi…
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