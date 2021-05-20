Son dakika: Galatasaray’da Fatih Terim’in geleceği belli oluyor! Yeni sezon için transfer listesini verdi…

"Seçim için verilen ilk tarihte listesini yetiştiremeyen Albayrak, o dönem adaylığını açıklayamamıştı. Ama artık çalışmalarının belli bir noktaya geldiği bilgisi mevcut. Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'ın beraber mi yoksa ayrı ayrı aday olacakları konusu şu an için belirsiz durumda."