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Giriş Tarihi: 20.5.2021 18:02 Son Güncelleme: 20.5.2021 18:26

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Taraftarlar stadyumlara ne zaman gidecek?

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Taraftarlar stadyumlara ne zaman gidecek?

Başkan futbolseverlere müjdeyi verdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara seyirci alınmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, önümüzdeki sene maçlar seyircili oynanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara seyirci alınmıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeyi verdi.

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN: "STADYUMLARI YENİDEN COŞKUYLA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN ŞAMPİYONLARI KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, bu sezon iki kupayı da kazanan Beşiktaş takımını kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan açıkladı! Taraftarlar stadyumlara ne zaman gidecek?
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