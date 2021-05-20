Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Alman ekibi Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için resmi girişimlerini sürdürüyor. Bordo-mavili kulüp vergilerle birlikte 4.4 milyon Euro (vergiler düştüğünde ise 2.7 milyon Euro) alan Norveçli oyuncu için 1.5 milyon Euro artı 500 bin Euro bonus teklifi yaptı. Karadeniz ekibi, oyuncunun ücret farkının ise Leipzig kulübü tarafından ödenmesini talep etti.