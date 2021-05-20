Transfere 10 numara başlıyor!

Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi, Gedson Fernandes kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Benfica'ya geri döndü. Ayrılığın kıyısındaki bir diğer isim ise Feghouli… Sarıkırmızılılarda transferde öncelik orta sahaya verildi. Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız yazıldı: Felipe Anderson.Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Portekiz'de de umduğunu bulamadı.28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor. Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson, 10 numara olarak da forma giyiyor.Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.Elmas'ın tedbir talebine retG.SARAY Yönetim Kurulu geçen hafta 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimli genel kurulu iptal ettiğini açıklamıştı. Başkan adaylarından Burak Elmas da yönetime dava açmış ve kararın iptaline tedbir koyulmasını talep etmişti.Davacı Burak Elmas'ın davalı Galatasaray Spor Kulübe Derneği'ne yönelik dilekçesinde yazan ihtiyati tedbir talebi reddedildi.Bülent TİMURLENKson iki sezonda transfer politikası FFP kriterleri nedeniyle kirala-oynat-gönder üzerine kuruluydu. Kiraladıkları oyuncular arasında Mostafa Mohamed dışında bonservisini satın alabilecek bütçeye sahip olmadıklarından, yapamayanlar ardından güle güle derken, bazıları dadiye uğurlandı. Felipe Anderson, West Ham'da kontratının son sezonunagiriyor. İngiliz kulübü oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bonservis istemeyebilir. Brezilyalı oyuncu Lazio'da yetenekli ama aynı zamanda problemli bir karakterdi. Premier Lig'e 38 milyon Euro'ya gitti.Sezonu kiralık geçirdiği Porto'da da düşüşü devam etti. 28 yaşında şimdi 4-5 yıllık bir kontratla kariyerinde beyaz sayfa açmak isteyecek. Süper Lig'in oyun karakterindeElbette tembel ama yetenekli Brezilyalı'nın arkasında orta sahada oynayacak ikili de çok önemli. G.Saray 8 numara problemini aşmadan Anderson'dan da verim alamaz.