Transfere 10 numara başlıyor!

Belhanda ve Gedson’un vedası sonrasında oluşan boşluk için aranan isim West Ham’dan Felipe Anderson oldu. 28 yaşındaki oyuncunun İngiltere ve Portekiz’deki düşük grafiği bu transferin de önünü açacak
Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi, Gedson Fernandes kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Benfica'ya geri döndü. Ayrılığın kıyısındaki bir diğer isim ise Feghouli… Sarıkırmızılılarda transferde öncelik orta sahaya verildi. Listenin ilk sırasına dünyaca ünlü bir yıldız yazıldı: Felipe Anderson. 3 sene önce 38 milyonEuro bonservis karşılığında West Ham'a transferolan Anderson, İngiltere'de beklenen patlamayıyapamadı. Geride kalan sezonu Porto'da kiralık geçiren Brezilyalı hücum oyuncusu, Portekiz'de de umduğunu bulamadı. West Ham'ın 1 yıl sözleşmesikalan Felipe Anderson'u düşünmediği bilgisinialan Galatasaray, bu transferiçin nabız yoklamayabaşladı.
KARİYER FIRSATI ARIYOR
28 yaşındaki futbolcunun West Ham'la sözleşmesini 1 yıl uzatıp zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülleri üzerinde çalışılıyor. Hücumun iki kanadında da oynayan Anderson, 10 numara olarak da forma giyiyor. Brezilyalıyetenek, geçen sezon Porto'da 5 lig maçındagol ve asist üretemedi. Kupada ise 1asistlik performans sergiledi. Anderson'un kariyerindeki düşüşü fırsata çevirmek isteyen Cimbom, yıldız oyuncunun Türkiye'de Ghezzal etkisi göstereceğine inanıyor.
Elmas'ın tedbir talebine ret
G.SARAY Yönetim Kurulu geçen hafta 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimli genel kurulu iptal ettiğini açıklamıştı. Başkan adaylarından Burak Elmas da yönetime dava açmış ve kararın iptaline tedbir koyulmasını talep etmişti. İstanbul1. Asliye HukukMahkemesi'ndegörülen davada arakarar verildi. Davacı Burak Elmas'ın davalı Galatasaray Spor Kulübe Derneği'ne yönelik dilekçesinde yazan ihtiyati tedbir talebi reddedildi. Bu karar hem kulübehem de Burak Elmas'atebliğ edildi.
Bir Görüş: Bülent TİMURLENK ÖNCE 8 NUMARA SORUNU ÇÖZÜLMELİ G.Saray'da son iki sezonda transfer politikası FFP kriterleri nedeniyle kirala-oynat-gönder üzerine kuruluydu. Kiraladıkları oyuncular arasında Mostafa Mohamed dışında bonservisini satın alabilecek bütçeye sahip olmadıklarından, yapamayanlar ardından güle güle derken, bazıları da "Keşke kalsaydı" diye uğurlandı. Felipe Anderson, West Ham'da kontratının son sezonuna (haftalık 80 bin sterlin kazanıyor) giriyor. İngiliz kulübü oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bonservis istemeyebilir. Brezilyalı oyuncu Lazio'da yetenekli ama aynı zamanda problemli bir karakterdi. Premier Lig'e 38 milyon Euro'ya gitti. Lazio'da son sezonunda1.4 milyon Euro kazanıyorduve teknik direktörüyle problemyaşamıştı. Sezonu kiralık geçirdiği Porto'da da düşüşü devam etti. 28 yaşında şimdi 4-5 yıllık bir kontratla kariyerinde beyaz sayfa açmak isteyecek. Süper Lig'in oyun karakterinde G.Saray'ın onu kanatta kullanmasızor. Terim, 10 numara biradam arıyorsa tercih edilebilir. Elbette tembel ama yetenekli Brezilyalı'nın arkasında orta sahada oynayacak ikili de çok önemli. G.Saray 8 numara problemini aşmadan Anderson'dan da verim alamaz.