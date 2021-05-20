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Giriş Tarihi: 20.5.2021 22:52 Son Güncelleme: 20.5.2021 23:00

Transferin en çok konuşulan ismi kararını verdi!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Transferin en çok konuşulan ismi Kylian Mbappe kararını verdi!

Dünya futbolunun son yıllarında adından en fazla söz ettiren isimlerinden birisi olan Fransız yıldız , bu yaz transfer döneminin en çok ön planda olan isimlerinden olması bekleniyor. ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Mbappe için en ciddi kulübün olduğu söyleniyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Fransız yıldız, geleceği için kararını verdi.

Uzun süredir adı Real Madrid ile anılan dünya futbolunun son dönemdeki en gözde isimlerinden birisi olan Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılması bekleniyor. PSG'den ayrılması halinde Mbappe'nin transferi için kapıda bekleyen birçok kulüp olmasına rağmen yıldız oyuncu kararını verdi.

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre, Zinedine Zidane'nın Real Madrid'de kalıp kalmamasından bağımsız olarak Madrid ekibinde forma giymek istediğini belirten Mbappe, Real Madrid'e oldukça yakın görülüyor.

Paris Saint-Germain ile 2022'de bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen Mbappe, Real Madrid'de forma giyme hayaliyle PSG yönetiminden gelen teklifleri değerlendirmek için acele etmiyor.

Real Madrid ise yıldız oyuncunun maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun bu transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorlamayı düşünüyor.

PSG formasıyla son olarak Fransa Kupası'nı kazanan Mbappe, Ligue 1 şampiyonlu için Lille ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Fransız yıldız bu sezon, toplamda 46 maçta 41 gol kaydetti.

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Transferin en çok konuşulan ismi Kylian Mbappe kararını verdi!
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