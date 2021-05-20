Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Teknik Direktör İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Teknik Direktör İrfan Buz, 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'un başında 12 maçta görev almıştı. Buz, Doğu Anadolu ekibiyle çıktığı 12 müsabakanın 3'ünden galip, 5'inden beraberlikle, 4'üden de mağlubiyetle ayrılmıştı.