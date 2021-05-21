5 yılda 630 bin Euro

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Makedonya Milli Takımı’nda alt yaş kategorilerinde forma giyen 2004 doğumlu sol kanat, 5 yıllık imza karşılığında 630 bin Euro kazanacak. İlk yılında aylık 8 bin Euro alacak
Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, hem oynatacağı hem de satarak kasasına gelir getirecek yıldız avına çıktı. Beşiktaş'ın ilk olarak kadrosuna kattığı Besar Gudjufi'yi Türkiye, 18 Mayıs'ta SABAH Spor'dan öğrenmişti. Makedonya 1. Ligi'nde Belasica forması giyen 16 yaşındaki isim İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. SABAH Spor, bu kez oyuncunun sözleşme detaylarını da açıklıyor.
ELJİF ELMAS ETKİSİ BEKLENİYOR
Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euroalacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan Ahmet NurÇebi, F.Bahçe'nin 295 bin Euro'yaalıp, 17.5 milyon Euro'yasattığı Eljif Elmas'ta olduğugibi Gudjufi'den deönemli bir gelir bekliyor.
HOCA NE KADAR İSTİYORSASÖZLEŞMEYE YAZSIN
BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve takımdaki kiralık futbolcularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çebi'nin satır başları şöyle:
Hocamızla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. Hoca ne kadar istiyorsa sözleşmeye yazsın, 3, 4, 5... Bu onun hakkı. Keşke 3-5 sene önce Beşiktaş'a gelseydi.
Aboubakar Porto'da mutsuzdu. Sözleşmesinde sakatlığı olduğunda Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması için bir protokol vardı, Aboubakar da kabul etti. Hem biz kazandık, hem o kazandı. Kafamda netleşenşu, Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceklerindenfazlasını veremem.
En az Aboubakar kadar biri lazım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız.
Dorukhan'la henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Avrupa'da oynamak istiyor. Avrupa'da yapamazsan 'ocak ayında gel' dedim.
Atiba'nın sözleşmesi bitti, oturup konuşacağız. Ben ona 'git' desem de topunu oynayacak, benim ona yapabileceğim bir şey yok ki!
Ghezzal ile Rosier başarılı bir sezon geçirdi. Kiralayacağız ya da bonservisini alacağız. Ghezzal'ın kulübünde son senesi, Leicester City onu kiraya vermek istemeyebilir.
Ljajic ile konuşacağız, kalabilir. Son maçlarda iyi gördük ama artık onlara hoca karar verecek. Salih Uçan için niyet var amahenüz bir imza yok.