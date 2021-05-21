5 yılda 630 bin Euro

Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, hem oynatacağı hem de satarak kasasına gelir getirecek yıldız avına çıktı. Beşiktaş'ın ilk olarak kadrosuna kattığı Besar Gudjufi'yi Türkiye, 18 Mayıs'taöğrenmişti. Makedonya 1. Ligi'ndeforması giyen 16 yaşındaki isim İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı., bu kez oyuncunun sözleşme detaylarını da açıklıyor.Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza içinİlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak.BEŞIKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve takımdaki kiralık futbolcularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çebi'nin satır başları şöyle:Hocamızla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz. Hoca ne kadar istiyorsa sözleşmeye yazsın, 3, 4, 5... Bu onun hakkı. Keşke 3-5 sene önce Beşiktaş'a gelseydi.Aboubakar Porto'da mutsuzdu. Sözleşmesinde sakatlığı olduğunda Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması için bir protokol vardı, Aboubakar da kabul etti. Hem biz kazandık, hem o kazandı.En az Aboubakar kadar biri lazım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız.Dorukhan'la henüz vedalaşmadık ama kontratı bitti. Avrupa'da oynamak istiyor. Avrupa'da yapamazsan 'ocak ayında gel' dedim.Atiba'nın sözleşmesi bitti, oturup konuşacağız. Ben ona 'git' desem de topunu oynayacak, benim ona yapabileceğim bir şey yok ki!Ghezzal ile Rosier başarılı bir sezon geçirdi. Kiralayacağız ya da bonservisini alacağız. Ghezzal'ın kulübünde son senesi, Leicester City onu kiraya vermek istemeyebilir.Ljajic ile konuşacağız, kalabilir. Son maçlarda iyi gördük ama artık onlara hoca karar verecek.