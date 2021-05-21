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Giriş Tarihi: 21.5.2021 07:07

Abdülkadir Ömür'den Sabah Spor'a özel açıklamalar: "Çok iyi bir jenerasyonumuz var"

MEHMET ÖZCAN
Abdülkadir Ömür'den Sabah Spor'a özel açıklamalar: Çok iyi bir jenerasyonumuz var

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, SABAH SPOR'a konuştu. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun birçok maçını kaçıran Abdülkadir Ömür, 30 kişilik A Milli futbol takımı aday kadrosunda yer aldı. Ömür, “Kaliteli bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve güzel biter. Sakatlığımı atlattım. Performansımı geliştirmeye ve kadro içerisinde kalmaya çalışacağım” açıklamasını yaptı.

Bu sezon 3 farklı sakatlık yaşayıp Trabzonspor'un toplamda 21 maçını kaçıran Abdülkadir Ömür, EURO 2020 kadrosunda yola devam etmek istiyor. 21 yaşındaki oyuncu, ilk etapta 30 kişi olarak açıklanan ve 1 Haziran'da 26 kişiye düşecek olan kadroda kalmak istediğini belirtirken şu sözleri kullandı:

"ÇOK İYİ BİR JENERASYONUMUZ VAR"

"Elimden geleni yapacağım. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Sakatlığımı atlattım. Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadro içerisinde kalmaya çaba göstereceğim. İnşallah başarabilirim. EURO 2020'de zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımımız da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

A Mİlli Takım formasını 7 kez sırtına geçiren Ömür, tamamında Şenol Güneş yönetimindeydi.

'GELECEK İÇİN BİLGİM YOK'

G.Saray ile kiralık kontratı biten Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği için konuştu. A Milli Takım kampında bulunan 21 yaşındaki oyuncu, "Son maçta şampiyonluğu kaçırdık. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Gelecek sezon için hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok" yorumunu yaptı.

MİLLİ TAKIMIN KALESİ EMİN ELLER

A Milli Takım'ın Alanya'daki kampında hazırlıklar sürerken, moraller de üst seviyede. Kalemiz ise en güvendiğimiz bölge... Altay Bayındır, Mert Günok, Gökhan Akkan ve Uğurcan Çakır, dün antrenör Emrah Karakovan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu kare "Kale emin ellerde" mesajı ile paylaşıldı.

ALANYA'DA 2. HEYECAN

27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağımız özel maça ev sahipliği yapacak olan Alanya'da 2 yıl aradan sonra milli heyecan yaşanacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda A Milli Takım düzeyindeki tek karşılaşma 2 Haziran 2019'da oynandı. Özbekistan ile yapılan hazırlık maçını 2-0 kazanan Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Zeki Çelik atmıştı.

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Abdülkadir Ömür'den Sabah Spor'a özel açıklamalar: "Çok iyi bir jenerasyonumuz var"
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