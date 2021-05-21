Angers Lille şampiyonluk maçı ne zaman, hangi gün? Fransa Lig 1 puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri

Fransa Ligi'nde düğüm bu hafta sonu oynanacak maçlar ile çözülecek. Pazar günü oynanacak maçların ardından Lig 1'in şampiyonu belli olacak. Milli temsilcilerimiz Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille, şampiyonluğun en güçlü adayı. Peki, Anger Lille maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşma hakkında detaylı bilgiler…
LİLLE ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Lig 1'in son haftasında Lille, Angers'in konuğu olacak. Lille 23 Mayıs Pazar günü saat 22:00'da başlayacak mücadeleden galibiyet ayrıldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Olası bir puan kaybında ise gözler PSG maçına çevrilecek.
ANGERS - LİLLE ŞAMPİYONLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Şampiyonluk maçında Lille kadrosunda pazar gününe kadar sakatlık olmaması halinde Burak ve Zeki'nin ilk 11, Yusuf Yazıcı'nın ise yedek olarak başlaması bekleniyor.
Muhtemel 11'ler:
Angers: Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Pierrick Capelle, Antonin Bobichon, Thomas Mangani, Farid El Melali, Angelo Fulgin, Sada Hırsızı, Loïs Diony
Lille: Mike Maignan, Zeki Çelik, Tiago Djaló, Sven Botman, Reinildo Mandava, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan David, Burak Yılmaz
FRANSA LİGİ PUAN DURUMU
1. Lille : 80 puan (+40 averaj)
2. PSG : 79 puan (+56 averaj)
3. Monaco : 77 puan (+34 averaj)
4. Lyon : 76 puan (+39 averaj)
ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ
Fransa Ligi'nde şampiyonluk yarışı Türkiye'deki son haftaya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Heyecan veren son haftada temsilcilerimizin yer aldığı Lille son maçlar öncesi şampiyonluğa en yakın takım. 4. olan Lyon'un ise ilk ikiye girme şansı yok. Peki Fransa Ligi'nde olası ihtimaller neler?
1. Lille son maçını kazanırsa şampiyon oluyor
2. Lille son maçta berabere kalırsa ve PSG yenilirse veya berabere kalırsa yine şampiyon olur
3. Lille ve PSG ikisi birden yenilirse Lille yine şampiyon olur. Fakat Monaco 7 farklı galibiyet alırsa bu durumda Monaco şampiyon olur ki bu da Monaco'nun tek şampiyonluk ihtimalidir
4. Lille yenilirse ve PSG berabere kalırsa o zaman puanlar 80 olarak eşitlenecek. Bu durumda ikili averaja bakılmadığından dolayı yani Fransa liginde genel averaja bakıldığı için PSG şampiyon olur. Çünkü PSG genel averajda Lille'den +16 gol daha üstündür. Bu durumda olası bir puan eşitliğinde Lille şampiyonluğu kaybeder
5. PSG yenerse ve Lille berabere kalır veya yenilirse PSG şampiyon olmuş olur.