Artık kuralına göre oynayacağız!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, biten sezonun ardından dün basının karşısına çıktı.seçim öncesi en çok merak edilen sorunun yanıtını da resmen açıkladı. Çocukluktan bu yana en büyük sevdasının Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu belirten Koç ,Almaya değil, vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusundaSonsuza kadar kalma düşüncem yok" diyerek adaylığını duyurdu.giden her yolun mübah görüldüğünü belirten Ali Koç, "Dünyada bizden başka hangi ülkede futbolda başarı, sadece saha içinde değil saha dışında da mücadeleyle oluyor? Bizim için farklı bir tavır koymanın zamanı geldi.Bizim başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var.Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" diye konuştu.insafsız eleştirilere maruz kaldıklarını söyleyen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü:İşler iyi giderken, ortada görünmezler. İşler kötü gittiğinde sahneye çıkarlar. İlk aday olduğumda, mayıs aylarındadiye dua ettim. Ancak bunların amacı Fenerbahçe'nin başarısı değil. Açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Manipülasyonlarla uğraşacağınıza işte size fırsat. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin aday olun."Şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Koç, teknik direktör ve yapılacak transferler içinampiyonluğa çok yaklaşmalarına rağmen fırsatı değerlendiremediklerini belirten Ali Koç şunları söyledi: "Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim.Biz hedefi tuttursaydık hedefi ne kadar tutturduğumuzu ortaya koyacaktık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu." KADRO YÜZDE 70 HAZIR"Teknik direktör ve transfer konusu, hepsini 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız.Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımızı düşünüyoruz."