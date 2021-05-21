Artık kuralına göre oynayacağız!

'Almaya değil vermeye' geldiğini belirten Başkan, "Başarıya giden her yol mübah görülüyor. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz" vurgusunu yaptı Koç kendisini eleştirenlere de çağrıda bulundu: "Manipülasyonlarla uğraşacağınıza size fırsat... Katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin aday olun"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, biten sezonun ardından dün basının karşısına çıktı. 5-6 Haziran2021'de yapılacak, çoğunluk sağlanamazsa,12-13 Haziran'dagerçekleştirilecek seçim öncesi en çok merak edilen sorunun yanıtını da resmen açıkladı. Çocukluktan bu yana en büyük sevdasının Fenerbahçe'ye hizmet olduğunu belirten Koç , "Üç yıllıkyönetim süremizdeanlayışımız hepFenerbahçe menfaatleri oldu.Kulübün geleceğini inşaa etmeyeçalıştık. Almaya değil, vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Sonsuza kadar kalma düşüncem yok" diyerek adaylığını duyurdu.
FARKLI BİR YÖNETİMLE YOLA ÇIKACAĞIZ
BAŞARIYA giden her yolun mübah görüldüğünü belirten Ali Koç, "Dünyada bizden başka hangi ülkede futbolda başarı, sadece saha içinde değil saha dışında da mücadeleyle oluyor? Bizim için farklı bir tavır koymanın zamanı geldi. Dünyayı değiştiremiyorsan,kendi dünyanı değiştireceksin.Biz de çok farklı bir yönetimanlayışıyla yola çıkacağız. Bizim başkaları gibi pek çok yüzümüz yok. Bizim bir tane yüzümüz var. Tenhada farklı değiliz,Tribünlere oynamıyoruz.Önümüzdeki sezondan itibarenmert, dürüst, samimi olmayanlarakarşı, Fenerbahçe'ninismini zikretmeden bizi hedefalanlara çok daha farklı tutumuzolacak. Gereken cevapları gerektiği gibi vereceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" diye konuştu.
İŞLER KÖTÜ GİDİNCE ORTAYA ÇIKIYORLAR
BAZEN insafsız eleştirilere maruz kaldıklarını söyleyen Başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi niyetlieleştirilerden ders çıkardık.Bizleri yıldırmakiçin gizli ajandasıolanlar, kötü niyetlieleştiriler bizdesistematiktir. Bu Fenerbahçe'ninDNA'sındavardır. İşler iyi giderken, ortada görünmezler. İşler kötü gittiğinde sahneye çıkarlar. İlk aday olduğumda, mayıs aylarında "Fenerbahçe şampiyon olsada adaylığımı geri çeksem" diye dua ettim. Ancak bunların amacı Fenerbahçe'nin başarısı değil. Açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Manipülasyonlarla uğraşacağınıza işte size fırsat. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin aday olun."
BİR-İKİ DOKUNUŞLA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ
Şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Koç, teknik direktör ve yapılacak transferler için 1 Hazirantarihini işaret etti Şampiyonluğa çok yaklaşmalarına rağmen fırsatı değerlendiremediklerini belirten Ali Koç şunları söyledi: "Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçındansonra 6 galibiyet, 1 beraberlikalırsak şampiyon oluruzdemiştim. Biz hedefi tuttursaydık hedefi ne kadar tutturduğumuzu ortaya koyacaktık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu." KADRO YÜZDE 70 HAZIR
"Teknik direktör ve transfer konusu, hepsini 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız. Geleceksezon için kadronun yüzde70 oranında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımızı düşünüyoruz."