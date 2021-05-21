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Giriş Tarihi: 21.5.2021 13:11

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ’te başladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Gaziantep’te başladı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ’te başladı. 3 ülkenin son anda katılmaktan vazgeçtiği şampiyonada ülkemizi temsil ediyor.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Gaziantep'te başladı. Pandemi nedeniyle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın katılmaktan vazgeçtiği şampiyonaya ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, Gürcistan ve Azerbaycan'dan takımlar katılıyor.

Gaziantep Akkent Spor Köyü'nde Şahinbey Belediyespor ve Polonya şampiyonunun karşılaşmaya başlayan etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spora büyük önem veriyoruz. Sadece bir branşa değil, tüm branşlara yatırım yaparak gençlerimizin en iyi imkanlarla spor yapmasını istiyoruz. Hükümetimiz spor yatırımlarıyla ülkemizin her tarafında gençlerimizin spor yapmasına imkan sağlıyor" diye konuştu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak da "Pandemi sürecinde bu sporu başarılı bir şekilde yapmaktan gurur duyuyoruz UEFA da Ampute sporuna destek oluyor ve düzenlenen bu organizasyonda bizlere katkı sağlıyorlar. Korona virüs nedeniyle bazı kulüpler organizasyona katılamadı. Ancak 5 takımla turnuvaya devam edeceğiz. Bu organizasyona ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyor tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, Ampute futbol takımlarının önemli başarılara imza attığını belirterek, "Şahinbey takımımız iki yıldır Türkiye şampiyonu oluyor. Üç defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, ilk defa Gaziantep'te yapılacak. Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hazırlığımızı yaptık, başarılı şekilde tamamlayacağız. Takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.

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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Gaziantep’te başladı
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