Beşiktaş'ın gözü bu maçlarda! Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak mı?

İngiltere'de Şampiyonlar Ligi finalisti Chelsea'nin ilk 4'te bitirmesi Beşiktaş açısından önemli olduğundan Premier Lig'deki son haftalar şampiyon belli olmasına rağmen bizim fazlasıyla radarımızdaydı. Chelsea hafta ortasında Leicester City'i yenip rakibini 5. sıraya geriletirken, Devler Ligi umutlarını tüketti denilen Liverpool kendini 4. sırada buldu. Son hafta Liverpool, evinde C.Palace ile, Chelsea ise deplasmanda A.Villa ile oynuyor. İkisinden birinin ayağının kaymasını bekleyen Leicester ise evinde Tottenham ile sezonu noktalayacak.