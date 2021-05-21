SABAH SPOR transferi duyurmuştu! Beşiktaş'ın yeni genç yıldızı Gudjufi'nin maaşı...

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş, transfer harekatına hızlı başlamak istiyor. Beşiktaş'ın Gudjufi transferini ilk olarak duyuran SABAH Spor, oyuncunun maaş detaylarına da ulaştı.
GENÇ OYUNCUYLA PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, hem oynatacağı hem de satarak kasasına gelir getirecek yıldız avına çıktı. Beşiktaş'ın ilk olarak kadrosuna kattığı Besar Gudjufi'yi Türkiye, 18 Mayıs'ta SABAH Spor'dan öğrenmişti. Makedonya 1. Ligi'nde Belasica forması giyen 16 yaşındaki isim İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. SABAH Spor, bu kez oyuncunun sözleşme detaylarını da açıklıyor.
GUDJUFİ'NİN MAAŞI BELLİ OLDU
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Makedonya Milli Takımı'nda alt yaş kategorilerinde forma giyen 2004 doğumlu sol kanat, 5 yıllık imza karşılığında 630 bin Euro kazanacak. İlk yılında aylık 8 bin Euro alacak.
ELJİF ELMAS ETKİSİ BEKLENİYOR
Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euro alacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe'nin 295 bin Euro'ya alıp, 17.5 milyon Euro'ya sattığı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Gudjufi'den de önemli bir gelir bekliyor.
10'U BİTTİ 8'İ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi bitti, 8'i kiradan döndü.
-Mensah ve Montero'da opsiyon kullanılmayacak.
-Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak için görüşmeler hızlandı.
-Aboubakar ve Gökhan ile sözleşme görüşmeleri yürütülüyor.
-Atiba ile 1 yıl daha sözleşme yapılması bekleniyor.
-Cenk Tosun'un Everton'dan bonservisinin bedavaya alınması için çalışmalar var.
-Dorukhan ise şampiyonluk kutlamasında "Gidiyorum" şarkısıyla takıma veda etti.
-Kaleci Utku ile yola devam edilme kararı alındı. Boyd (Sivas), Lens (Karagümrük), Umut (H.Split), Güven (Lecce), Atakan, Kartal (Ümraniye), Kerem (Giresun) ve Erdoğan (Turgutlu) kiralıktan dönecek. Sadece Boyd ve Umut kadroda düşünülüyor.
CANLI YAYINDA DORUKHAN İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI!
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, kaynağından aldığı bilgilere göre Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye değil Fransa'da şampiyonluk yarışı veren Lille takımına transfer olacağı konusunda bilgiler paylaştı.
'Kaynağımdan gelen bilgiye göre Dorukhan, Fenerbahçe'ye gitmiyor. Yurt dışı iması var. Ozan Tufan satılırsa Fenerbahçe, Dorukhan'ı bir olasılık olarak görüyor. Galatasaray orta sahasında Dorukhan her türlü oynar. Bu sezon orada Etebo oynadı yani.'
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