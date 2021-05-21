SABAH SPOR transferi duyurmuştu! Beşiktaş'ın yeni genç yıldızı Gudjufi'nin maaşı...

ELJİF ELMAS ETKİSİ BEKLENİYOR

Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euro alacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe'nin 295 bin Euro'ya alıp, 17.5 milyon Euro'ya sattığı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Gudjufi'den de önemli bir gelir bekliyor.