Cristiano Ronaldo efsanesi olduğu takıma geri dönüyor! İlk temas kuruldu…

Sezon sonunda Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo için birçok transfer söylentisi dış basında konuşulmaya devam ediyor. Ronaldo'nun Real Madrid'e ya da Manchester United'a geri döneceği iddiaları gün geçtikçe güçlenirken İngiliz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon Andrea Pirlo yönetiminde sezonu Juventus'ta geçiren Portekizli yıldızın, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gidememe riski bulunuyor. Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Torino ekibi, son haftaya girilirken Napoli'nin 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Juventus'un sezonu 5. sırada tamamlaması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'ne katılmayı göze almayacak olan Ronaldo'nun takımdan ayrılması bekleniyor.
Ayrıca Portekizli yıldızın 30 milyon Euro'ya ulaşan yıllık maaşı, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edememesi halinde İtalyan ekibine oldukça güçlük çıkaracak.
İLK TEMAS KURULDU
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre, Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo için temasa geçti. Eski takım arkadaşını Manchester United'a geri döndürmek için imkanları zorlayacak olan Solskjaer, Ronaldo ile görüşme halinde.
Ronaldo'nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus, Ronaldo'yu sözleşmesi sona ermeden düşük bir transfer ücretiyle bırakma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon toplamda 44 maça çıktı ve 36 gole imza attı.