Grup zor ama Türkiye çok güçlü

“Kaliteli bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve güzel biter. Sakatlığımı atlattım. Performansımı geliştirmeye ve kadro içerisinde kalmaya çalışacağım”
Bu sezon 3 farklı sakatlık yaşayıp Trabzonspor'un toplamda 21 maçını kaçıran Abdülkadir Ömür, EURO 2020 kadrosunda yola devam etmek istiyor. 21 yaşındaki oyuncu, ilk etapta 30 kişi olarak açıklanan ve 1 Haziran'da 26 kişiye düşecek olan kadroda kalmak istediğini belirtirken şu sözleri kullandı: "Elimden geleni yapacağım. Güzelbir ekibimiz var. İnşallah her şeygüzel başlar ve her şey güzel biter.Sakatlığımı atlattım. Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadro içerisinde kalmaya çaba göstereceğim. İnşallah başarabilirim. EURO 2020'de zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımımız da gayet güçlü bir takım. Çok iyi birjenerasyonumuz var. Bunun üstesindengelebilecek bir kadroyasahip olduğumuzu düşünüyoruz."
AVCI DOSYASINA İNCELEME F.BAHÇELİ YÖNETİCİLERE AF!
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Göztepe maçında akredite dışı alanlarda bulunduğu için 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Siyah-beyazlı kulübe de saha olayları ve pandemi kurallarına uymama nedeniyle toplam 120 bin TL fatura kesildi. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itirazı üzerine dosyanın yeniden incelemeye alınmasını kararlaştırdı. UÇK, Beşiktaş'ın Avcı'ya 17 milyon 34 binTL fesih tazminatı ile birlikte 520 bin 200 TL yargılama gideriniödemesi yönünde karar vermişti. F.Bahçe yöneticileri AlperPirşen ile Selahattin Baki'ye verilen para cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak kaldırıldı