Grup zor ama Türkiye çok güçlü

Bu sezon 3 farklı sakatlık yaşayıp Trabzonspor'un toplamda 21 maçını kaçıran Abdülkadir Ömür, EURO 2020 kadrosunda yola devam etmek istiyor. 21 yaşındaki oyuncu, ilk etapta 30 kişi olarak açıklanan ve 1 Haziran'da 26 kişiye düşecek olan kadroda kalmak istediğini belirtirken şu sözleri kullandı: "Elimden geleni yapacağım.Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadro içerisinde kalmaya çaba göstereceğim. İnşallah başarabilirim. EURO 2020'de zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımımız da gayet güçlü bir takım.PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Göztepe maçında akredite dışı alanlarda bulunduğu için 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Siyah-beyazlı kulübe de saha olayları ve pandemi kurallarına uymama nedeniyle toplam 120 bin TL fatura kesildi. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itirazı üzerine dosyanın yeniden incelemeye alınmasını kararlaştırdı. UÇK, Beşiktaş'ın Avcı'ya. F.Bahçe yöneticileriile'ye verilen para cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son içtihatları nazara alınarak kaldırıldı