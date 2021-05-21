Hiçbir kararda standart yok

Fenerbahçe Başkanı, algılar ve hakemler üzerinden manipülasyona göz yumulduğu iddiasında bulundu
Ali Koç, futboldaki adaletsizlikten yakınıp şöyle konuştu: "Ligde sıralamayıbelirleyen unsurlar arasında,ne yazık ki TFF'ninanlayışı, adaletsiz kararlarıda yer alıyor. Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor. Daha yakın zamana kadar "Kuzu kuzu Şampiyonlar Ligi" de burada oynanacaktı. Liyakat eksikliği, hakemkararları... Futbolda hiçbirkararda standart yok. Algılar, hakemler üzerinden yapılan manipülasyona göz yumulması... Suç içeren iddia ve ithamlarakarşı TFF'nin iç soruşturma yapmaması. Bazı futbolcuların teşvik primi söylemlerine karşılık hiçbir şey yapılmaması... Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması... TFF'de bir Fenerbahçeli var,başka takımlara yaptığı kıyaklarıdaha sonra anlatacağım."
YAYIN GELİRİNDEN ETKİLENDİK
GEÇEN Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah normal ortama dönebiliriz. GELIRLERIMIZ pandemi nedeniyle azaldı. Loca sahiplerineteşekkür ederim, saygıylaönünüzde eğiliyorum. Maçlara gelemediniz ama locaları aldınız. YAYINCI kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik. SON 1,5 yılda sadece tabloya bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çaba gösteren tüm kulüplereteşekkür ederim.