Hiçbir kararda standart yok

Ali Koç, futboldaki adaletsizlikten yakınıp şöyle konuştu: "Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor. Daha yakın zamana kadar "Kuzu kuzu Şampiyonlar Ligi" de burada oynanacaktı.Algılar, hakemler üzerinden yapılan manipülasyona göz yumulması...Bazı futbolcuların teşvik primi söylemlerine karşılık hiçbir şey yapılmaması... Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması...Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah normal ortama dönebiliriz.pandemi nedeniyle azaldı.Maçlara gelemediniz ama locaları aldınız.kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.1,5 yılda sadece tabloya bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için