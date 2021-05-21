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Giriş Tarihi: 21.5.2021

Hiçbir kararda standart yok

Hiçbir kararda standart yok

Başkanı, algılar ve hakemler üzerinden manipülasyona göz yumulduğu iddiasında bulundu

Ali Koç, futboldaki adaletsizlikten yakınıp şöyle konuştu: "Ligde sıralamayı belirleyen unsurlar arasında, ne yazık ki TFF'nin anlayışı, adaletsiz kararları da yer alıyor. Bunlar ülkemizde futbolu etkiliyor. Daha yakın zamana kadar "Kuzu kuzu Şampiyonlar Ligi" de burada oynanacaktı. Liyakat eksikliği, hakem kararları... Futbolda hiçbir kararda standart yok. Algılar, hakemler üzerinden yapılan manipülasyona göz yumulması... Suç içeren iddia ve ithamlara karşı TFF'nin iç soruşturma yapmaması. Bazı futbolcuların teşvik primi söylemlerine karşılık hiçbir şey yapılmaması... Haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanması, iyi takımı kuranın değil, iyi ilişki kuranların kazanması... TFF'de bir Fenerbahçeli var, başka takımlara yaptığı kıyakları daha sonra anlatacağım."

YAYIN GELİRİNDEN ETKİLENDİK

GEÇEN Mart'tan beri olağanüstü dönemden geçiyoruz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. İnşallah normal ortama dönebiliriz.
GELIRLERIMIZ pandemi nedeniyle azaldı. Loca sahiplerine teşekkür ederim, saygıyla önünüzde eğiliyorum. Maçlara gelemediniz ama locaları aldınız.
YAYINCI kuruluş çamura yatarak bir kez daha pazarlık yaptı. Küçülen pasta 21 takıma dağıldı. Yayın gelirlerinden etkilendik.
SON 1,5 yılda sadece tabloya bakarak performans değerlendirmek haksızlık olur. Türkiye'de spor faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çaba gösteren tüm kulüplere teşekkür ederim.

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