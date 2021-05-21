Ozan Kabak'tan Liverpool sözleri! 'Elbette kalmak isterim"

"SON BEŞ AY BENİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Ozan Kabak, geride kalan beş ayın kariyeri ve kişiliği için çok değerli olduğunu belirterek, "Çok iyi insanlarla ve futbolcularla tanıştım. Jürgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi bu büyük yıldızlar sayesinde çok fazla tecrübeye sahibim. Yıldızlar diyorum çünkü sayıları çok fazla. Onlarla çalışmak bile sizi daha iyi yapıyor. Antrenmanda dahi oyununuzu geliştiriyorsunuz. Burada kalıp kalmamamdan bağımsız olarak son beş ay benim için çok iyi geçti" açıklamasını yaptı.