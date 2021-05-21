Son dakika haberi: Mustafa Cengiz hastaneden toplantıya gelecek! Geceyi hastanade geçirdi... (Sabah Özel)

'Bu toplantının bir adaylık açıklaması olacağını da ifade edenler var. Başkanın böyle bir kararı olacağını sanmıyorum. Bu arada başkan 24 saat hastanede kalacak ve Maslak'tan direkt Türk Telekom Stadı'na geçecek. Biliyorsunuz çok uzun zamandır tedavi oluyor.'



