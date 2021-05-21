Son dakika haberi: Mustafa Cengiz hastaneden toplantıya gelecek! Geceyi hastanade geçirdi... (Sabah Özel)

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık problemleri nedeniyle dün geceyi hastanede geçirdiğini bugün hastaneden direkt olarak basın toplantısına katılacağını belirtti. Mustafa Cengiz'in başkan adayı olup olmayacağı da bugün belli olacak.
SON DAKİKA: MUSTAFA CENGİZ HASTANEDEN TOPLANTIYA GEÇECEK!
İşte Murat Özbostan'ın o sözleri...
'G.Saray'da en çok merak edilen konu, Fatih Terim'in durumu... 31 Mayıs'ta hocanın sözleşmesi bitecek. Opsiyon maddesinin işleme konması için de başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşmesi lazım.'
'Doğrusu da budur zaten. Bir seçim var. Adaylar var. Abdurrahim Albayrak da liste yapıyor. Bugün Mustafa Cengiz iptal edilmezse, bir toplantı yapacak. Birçok konuya yanıt vereceğini umuyorum.'
'Bu toplantının bir adaylık açıklaması olacağını da ifade edenler var. Başkanın böyle bir kararı olacağını sanmıyorum. Bu arada başkan 24 saat hastanede kalacak ve Maslak'tan direkt Türk Telekom Stadı'na geçecek. Biliyorsunuz çok uzun zamandır tedavi oluyor.'