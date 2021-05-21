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Giriş Tarihi: 21.5.2021 08:23 Son Güncelleme: 21.5.2021 08:38

Cornelius'u bitiriyor! 'dan sonra bir forvet daha...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Cornelius'u bitiriyor! Gervinho'dan sonra bir forvet daha...

Transferde sezonu erken açan , yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, Serie A ekibi 'dan ve Cornelius'a imzayı attırmak istiyor. Gervinho'da son aşmaya gelen Trabzonspor, Danimarkalı golcüyü bitirmeye çok yakın. İşte transferin detayları...

Trabzonspor, Parma ile Cornelius ve Gervinho için yine masaya oturmaya hazırlanıyor. Hedef 2 forvetin işini bitirmek Bordo-mavililerin transfer listesindeki Danimarkalı forvet Andreas Cornelius için ikinci aşamaya geçildi. Kulüp adına görevlendirilen menajerler İtalya'da ilk teması kurup tekliflerini hem oyuncuya hem de Parma'ya iletmişti.

Aradan geçen zaman içerisinde Trabzonspor'a resmi dönüş yapmayan Parma ve oyuncuyla yeniden temaslara geçmek isteyen bordo- mavililer, yetki verdiği menajerlerin Çizme'ye giderek transfere nokta koymaya çalışacağı öğrenildi.

Ancak bu kez görüşmede sadece Cornelius olmayacak. Bonservisi Parma'da bulunan Gervinho'nun durumu da masaya yatırılacak. Bordo-mavili yönetim özellikle kanat forvet Gervinho konusunun kısa sürede netleşmesini bekliyor.

"TRANSFERDE REALİTE ÇOK FARKLI!"

Trabzon'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe aidiyet duygusu ile bağlı isimleri satmanın zor olduğunu söyledi: "Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Ancak kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil. Bu ağırıma gidiyor. Fakat realite ise çok farklı."

KOITA 1 HAZİRAN'I BEKLİYOR!

Kasımpaşa ile kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek olan Koita için geri sayıma geçildi. 30 yaşındaki Gineli forvet oyuncusu 1 Haziran'da resmi imzayı atacak.

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Trabzonspor Cornelius'u bitiriyor! Gervinho'dan sonra bir forvet daha...
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