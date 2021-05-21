Trabzonspor Cornelius'u bitiriyor! Gervinho'dan sonra bir forvet daha...

"TRANSFERDE REALİTE ÇOK FARKLI!"

Trabzon'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe aidiyet duygusu ile bağlı isimleri satmanın zor olduğunu söyledi: "Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Ancak kulüple özdeşleşmiş bir oyuncuyu göndermek çok hoş değil. Bu ağırıma gidiyor. Fakat realite ise çok farklı."